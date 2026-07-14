Giulia Pauselli presenta il nuovo fidanzato Osvaldo: l’ex Marcello Sacchetta mette like a Francesca Tocca

Giulia Pauselli è uscita definitivamente allo scoperto con Osvaldo, deejay, produttore musicale ed ex artista visivo originario di Potenza. La ballerina di Amici, nelle scorse ore, ha pubblicato una storia Instagram con il nuovo fidanzato. Un selfie in cui lui guarda in camera, mentre lei, alle sue spalle, manda un bacio. Era da settimane che si sussurrava che i due avessero cominciato a fare coppia. Il primo a parlarne lo scorso giugno è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Ora i diretti interessati hanno plasticamente confermato lo scoop. Pauselli si è legata al deejay dopo la fine della storia con Marcello Sacchetta, con il quale ha avuto un figlio nel 2022, Romeo Maria.

Giulia Pauselli fa coppia con Osvaldo, Marcello Sacchetta mette i like a Francesca Tocca

A proposito di Sacchetta, sembra che con l’ex Pauselli sia calato il gelo. A rendere plausibile questa ipotesi c’è anche il fatto che i due si sono defollowati nelle scorse settimane. Inoltre il ballerino continua a stuzzicare il gossip con le sue mosse social: non passano inosservati i like che piazza alle foto di Francesca Tocca, altra danzatrice proveniente dal mondo di Amici, nonché ex moglie di Raimondo Todaro.

All’Eurovision Song Contest 2026, Tocca e Sacchetta hanno ballato insieme accompagnando l’esibizione di Sal Da Vinci. Sul palco, la coreografia si è conclusa con un bacio di scena che a molti è parsa un’effusione tutt’altro che finta. La cronaca rosa nostrana ha iniziato a sbizzarrirsi. L’ex di Todaro ha fatto però trapelare che con il collega non c’è stato alcun flirt. Fatto sta che Sacchetta continua a riservare dolci ‘Mi piace’ agli scatti di Tocca. Chissà se ha un debole per lei.

La rottura e le bocche cucite: così Sacchetta e Pauselli si sono detti addio

Per quanto invece riguarda la separazione di Sacchetta e Pauselli, bocche cucite: mesi fa, quando si cominciò a parlare di rottura, lui si limitò a dire che stava vivendo un momento complesso dal punto di vista privato, non fornendo altri dettagli. Anche Giulia non ha mai parlato apertamente dei motivi all’origine dello strappo sentimentale.

A onor del vero, nessuno dei due ha nemmeno mai detto pubblicamente che la relazione è giunta al capolinea, anche se è più che evidente che sia naufragata. Oggi infatti il cuore di Giulia batte per Osvaldo. I ben informati sostengono che la storia d’amore sia già bene avviata.