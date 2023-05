Giulia Pauselli operata: come sta e chi ha pagato l’intervento

Giulia Pauselli si è finalmente operata al menisco. Dopo l’infortunio avvenuto durante un’esibizione fatta ad Amici insieme a Giuseppe Giofrè, la ballerina ha dovuto lasciare la trasmissione, nonostante il suo recente ritorno a seguito della nascita del figlio Romeo. A distanza di diversi giorni, Giulia ha aggiornato i suoi followers sulla situazione, ringraziando lo staff medico che l’ha curata.

Inoltre, ha espresso particolari parole di gratitudine per il gruppo di lavoro della Fascino, ovvero la società di produzione di Maria De Filippi. Sono stati proprio loro, infatti, ad averla portata dal dottore che l’ha operata. Va da sé dedurre, dunque, che potrebbero essere stati sempre loro a pagare l’intervento.

L’ex allieva di Amici ha condiviso degli scatti prima sul letto d’ospedale e, poi, fuori la struttura, accompagnata dalle stampelle con la gamba infortunata fasciata. Fortunatamente, Giulia è potuta già tornare a casa dal compagno Marcello Sacchetta e dal loro piccolo, Romeo. La prossima settimana, per la Pauselli inizierà il percorso di riabilitazione, così da poter piano piano tornare a muoversi normalmente e, soprattutto, tornare al suo lavoro nonché più grande passione: la danza.

Molti suoi colleghi di Amici, oltre a diversi personaggi dello spettacolo, hanno commentato il post pubblicato dalla Pauselli per augurarle un pronto recupero e per mandarle tutta la forza possibile in questo periodo. Tra i tanti, troviamo la ballerina Elena D’Amario, i professori di Amici, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e l’ex allievo Alessio La Padula. E ancora, il cantante Nek, la ‘iena’ Nina Palmieri e molti altri.

Ovviamente, non è mancato il supporto del compagno di vita di Giulia, nonché padre di suo figlio, Marcello Sacchetta. Il coreografo ha condiviso diverse storie con protagonista la fidanzata in ospedale, prima sul letto in attesa dell’operazione e poi mentre cercava di prendere l’ascensore con le sue stampelle. L’ex ballerino di Amici non l’ha lasciata un attimo sola, presentandosi anche con un mazzo di fiori.

Nonostante il difficile momento, Marcello ha voluto far divertire la compagna, commentando in modo ironico la spiacevole situazione tramite le sue storie Instagram. Inoltre, sempre sul suo profilo social, ha ricordato di come, circa sei anni fa, su quel lettino d’ospedale c’era proprio lui, che, come Giulia, aveva dovuto subire un’operazione al ginocchio.