Giulia, la nuova tronista si svela: retroscena sull’intimo, fan mormorano

Giulia, la nuova tronista si svela a 360 gradi. Nuovi dettagli, l’intervista: i suoi gusti per l’abbigliamento intimo stuzzicano i fan

Ieri la redazione di Uomini e Donne ha svelato la prima tronista ufficiale della nuova stagione, pubblicando il video del suo provino svoltosi il 9 luglio 2019. Giulia, questo il nome della ragazza, ha così iniziato a ‘familiarizzare’ sui social con quello che sarà il suo pubblico nei prossimi mesi. Oggi, sempre attraverso i canali ufficiali dello show, della romana 27enne iscritta all’ultimo anno di Università, è stato svelatato molto di più. Infatti la si sente parlare del suo carattere, del suo modo di vedersi e addirittura dei suoi gusti per quel che riguarda l’abbigliamento intimo. Una chiacchierata che ha subito acceso i fan che si sono precipitati in centinaia per commentare quanto espresso dalla nuova ‘inquilina’ del Trono Classico.

“Mi piace il mio carattere. Esteticamente? Mi guardo allo specchio e non credo di essere brutta. I modi di fare, nell’insieme… non saprei dire una cosa in particolare, ma mi piaccio”, fa sapere Giulia durante il provino, la cui seconda parte è stata divulgata oggi dalla trasmissione. La ragazza afferma di essere una persona “passionale” nel rapporto, in grado di destreggiarsi altre carte. “Gatta morta? Dipende da quello che voglio ottenere.” Tuttavia si considera fin “troppo spontanea”. Spazio quindi ai dettagli ‘intimi’: “Che tu abbia il tutone da casa ci può stare, ma sotto il tutone da casa non puoi avere le mutandone della nonna, no? Anche perché l’uomo tradisce, la donna tradisce… perché si perde un po’… Ok? E se tu glielo fai perdere…”. Poi precisa: “Se poi quello è un traditore seriale è un altro paio di maniche, ma tu devi rimanere sensuale, bella.”

La nuova tronista di Uomini e Donne si racconta

“Io tante volte compro un body intimo, ma non è che lo compro perché poi vado a fare la scema in giro col body. Perché a me piace. Bisogna essere donne in tutto.” Giulia ribadisce quindi che il suo fine non è quello di andare in giro per apparire, ma quello di essere se stessa, femminile; e indossare dell’intimo ‘curato’, anche se nessuno lo vede, la fa stare meglio. Inutile dire che le parole della ragazza sono state commentatissime. I fan si sono divisi tra estimatori e detrattori. Sono i social bellezza.