Giulia Montanarini è diventata mamma: le prime parole dell’ex tronista

Giulia Montanarini, ex volto del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, è tornata a far parlare di sé per una lieta notizia. Il 9 luglio, l’ex tronista è diventata mamma della piccola Alice. Ad annunciarlo è stata poche ore fa la stessa Montanarini con due post sul suo profilo Instagram. Nel primo si vede l’ex tronista sul letto di ospedale con in braccio la piccola, di cui si vede solo la mano. A corredo di questo primo scatto le parole di Giulia per Alice: “Sei la gioia più grande della mia vita” per poi proseguire dicendo che con l’arrivo di Alice ora Giulia ha dato un senso a tutto. Dopo aver dato il benvenuto alla piccola, la showgirl ha scritto che sono già tutti pazzi della piccola. Ma non è tutto. L’ex del Trono classico ha voluto condividere con i fan anche un secondo scatto, dove si vede solo la manina della piccola Alice, sostenuto dalla mano forte e al contempo dolce del papà. A seguito dell’immagine il giorno e l’ora in cui è nata la bimba.

L’esperienza a Uomini e Donne

In molti ricorderanno che la bella ed affascinante showgirl arrivò a Uomini e Donne dopo l’esperienza fatta nel medesimo programma dalla sorella Claudia. Dopo aver fatto la conoscenza di diversi pretendenti durante la permanenza nella trasmissione di Maria De Filippi, Giulia scelse Alessio Lo Passo. La loro storia, però, naufragò dopo pochi mesi. Dopo due matrimoni naufragati, attualmente la Montanarini è legata al medico romano Gianmaria. Il loro è un amore che va a gonfie vele. Lo scorso febbraio Giulia ha annunciato di essere in dolce attesa a 44 anni tramite le pagine del settimanale Diva e Donna.

Giulia Montanarini e Lorenzo Amoruso

In questi ultimi giorni la Montanarini è stata più volte citata dal gossip nazionale per la sua precedente relazione con il calciatore Lorenzo Amoruso. Da ciò che riporta Fanpage.it, tra i due c’è stata una lunga love story che è durata dal 2003 al 2009. L’amore però naufragò, nonostante il desiderio di entrambi di metter su famiglia. Lorenzo è attualmente protagonista, insieme all’attuale compagna Manila Nazzaro, del reality show dei sentimenti Temptation Island.