Giulia Molino, retroscena su Maria e Nietzsche, novità su Sanremo

Giulia Molino fa un bilancio della sua esperienza ad Amici 19, svelando un retroscena inedito su Nietzsche e l’ambizione di cantare per il pubblico dell’Ariston

Dopo essere arrivata alla finalissima di Amici 19, Giulia Molino è decisa ad intraprendere quella che sarà la sua carriera nel mondo della musica. In una recente intervista rilasciata per SoundsBlog, la cantante ha raccontato quel che è stato il suo percorso nel programma, confessando di essere stata più volte sul punto di mollare: “E’ stato un bel modo di mettermi in gioco, in discussione, soprattutto. Il valore più grande che porto con me è quello di non sottovalutarmi. Spesso mi sono sentita non all’altezza, ho pensato di mollare o di non farcela ad Amici. Ma alla fine ce l’ho sempre fatta”. In seguito, la partenopea ha svelato un’aneddoto sul brano Nietzsche, la canzone che parla di un tema molto delicato, l’anoressia, problema che Giulia ha toccato con mano durante l’adolescenza. Infine il sogno di Sanremo: dopo Amici, la Molino ha affermato di essere già al lavoro per comporre il brano da portare per un’eventuale partecipazione alla kermesse.

“Nietzsche l’avevo portata ai provini ma non l’ho mai cantata. È stata Maria che mi ha spronato a cantarla”

Giulia ha raccontato di come è nato il brano e l’aiuto ricevuto da Maria De Filippi nel trovare il coraggio di farla conoscere al pubblico: “Nasce come sfogo: ora voglio parlare di me, mi mostro, voglio raccontare tutto quello che ho passato e superato. Voglio liberarmi. E’ nata così questa canzone. L’avevo portata ai provini, Maria l’aveva ascoltata ma all’inizio non l’avevo mai cantata. Poi, un giorno, Maria mi dice ‘Ma che ne pensi di ripescare quel pezzo?’. Ero titubante, avevo apprezzato che ai provini avessero avuto modo di capire che ero in grado di spostarmi dalla mia zona di comfort, ma non avevo mai pensato di cantarla davanti a milioni di persone. Poi ho trovato la forza e il coraggio di farlo pensando a tutte le persone che avevano vissuto e sofferto. E ho fatto bene perché ricevo tutti i giorni messaggi di persone che mi ringraziano: non solo mie coetanee o coetanei ma anche genitori. E credo sia una cosa meravigliosa”.

L’obiettivo Sanremo: “Sto preparando il pezzo giusto”

Molti allievi della scuola di Amici hanno partecipato alle kermesse dopo essere passati dal talent show, basti pensare a Marco Carta e Valerio Scanu, entrambi poi vincitori della manifestazione, Alessandra Amoroso, Emma Marrone ed anche Elodie, la quale si è esibita nell’ultima edizione di Sanremo con il brano ‘Andromeda’. Sarà così anche per la Molino? “L’ambizione dopo Amici è sicuramente Sanremo. Mi sto preparando, sto scrivendo. Spero nasca il pezzo giusto, l’importante è non fermarsi mai. Prima o poi i sacrifici saranno ripagati. E’ successo con Amici nel momento in cui ho deciso di fermarmi un anno intero e ricostruire me stessa per tornare alla carica. Credo che se ti impegni e non ti fermi mai, i riconoscimenti arriveranno”.