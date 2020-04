Giulia Molino innamorata? “Soffro in silenzio”, gossip scatenato: i nomi

Amici, Giulia Molino innamorata? Tanti i gossip sulla cantante

Carmen Guadalaxara del Tempo ha intervistato tramite Instagram Giulia Molino e non potevamo non condividere con voi qualche dichiarazione piuttosto ghiotta, anzi ghiottissima, rilasciata nel corso di questo scambio. Sono dichiarazioni che riguardano la vita privata della cantante e che siamo sicuri interesseranno a chi l’ha sempre seguita ad Amici 19. In tanti ci siamo chiesti se la cantante sia fidanzata oppure no, se il suo cuore batta per qualcuno o se invece è libera sentimentalmente, ma la risposta ufficiale non è ancora arrivata. Neanche oggi. Anche se alcune espressioni facciali della Molino la dicono molto lunga su quello che potrebbe accadere in futuro.

Giulia fidanzata? “Soffro in silenzio”, le parole sull’amore e sui fidanzamenti

Giulia ha spiegato inizialmente come si comporta quando è innamorata e ha detto con chiarezza di viversi le storie d’amore al cento per cento: “Io – queste le sue parole alla giornalista – voglio fare tanto la dura, però credo si sia capito che non è così: in amore mi do al cento per cento. Cerco sempre un motivo per lottare, depongo le armi quando mi rendo conto che sono sfinita emotivamente. Spesso e volentieri – ha poi aggiunto – soffro in silenzio perché quando mi innamoro è un po’ dura da farmela passare. Credo fortemente nell’amore. Credo che ognuno di noi abbia una persona in tutta la tua vita. Una persona che sarà sempre la tua persona”. Chi è questa persona per Giulia? C’è qualcuno nella sua vita? “Tu sei innamorata?”, gli è stato chiesto a un certo punto. Giulia non solo ha fatto delle facce stranissime ma anche detto scherzosamente di ripetere la domanda, a voler far capire che qualcosa c’è ma che non può dire molto.

News Giulia, con chi sta davvero? I nomi trapelati sinora

A questo punto non ci resta che ricordarvi i nomi circolati sinora: si è parlato anzitutto di un flirt con Federico Pietrucci sin dall’inizio del talent show, poi si è vociferato su una relazione con il ballerino Alessio Gaudino (che attualmente dovrebbe essere single), infine di Francesco Bertoli che però dovrebbe essere soltanto un amico. Che il suo cuore batta per uno di questi tre? Forse sono solo fantasie ma siamo sicuri che prima o poi Giulia parlerà e sazierà la nostra fame di pettegolezzi.