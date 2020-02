Giulia Molino, crisi prima del Serale: “Non lo controllo”, sfogo in lacrime

Amici daytime, Giulia Molino preoccupata in vista del Serale: lo sfogo a lezione

Giulia Molino è al Serale di Amici, ma nel daytime di oggi è apparsa molto preoccupata. La cantante sta facendo un grande lavoro su sé stessa, come persona e come artista soprattutto, ma pare non essere ancora abbastanza. Durante una lezione con una vocal coach, Giulia ha smesso di cantare a un certo punto e proprio la coach non ne ha capito il motivo. L’allieva ha quindi spiegato di aver sentito la voce che si spezzava, per questo ha smesso di cantare. Era preoccupata, anzi è preoccupata che la voce possa scomparire, che domani si sveglierà senza voce e non potrà cantare. Non è una preoccupazione solo in vista del Serale di Amici, ma sembra essere una paura che convive con la sua voglia di diventare una cantante affermata.

Giulia Molino in lacrime ad Amici, la paura per la voce: “Una cosa che non controllo”

La coach le ha detto che in realtà non ha avuto l’impressione che la voce di Giulia si spezzasse, le ha quindi consigliato di non cantare con questi timori. Ciò che manca a Giulia, a detta della coach, è l’intelligenza artistica, quella di cui ha parlato la Celentano con Javier. L’insegnante ha quindi invitato Giulia a darsi da fare, ma queste parole hanno fatto piangere Giulia: “L’ho fatto fino a ora, perciò mi rode. La voce non mi aiuta”. Poi ha provato a spiegare meglio il suo rapporto con la voce: “Non è che non ho voce, però mi sento affaticatissima. È un pensiero costante, non lo faccio apposta. Mi sveglio la mattina e controllo la voce, vado a dormire e penso speriamo che domani ho voce. È una cosa che non posso controllare”.

Giulia Molino è al Serale di Amici 19

Poi ha provato a cantare nuovamente il brano che sta preparando, ma di nuovo si è fermata non riuscendo a riprendersi. Non ha fermato l’esibizione però stavolta, ha aspettato il verso giusto della canzone in cui riprendere a cantare e ha portato a termine la prova. Questo rapporto di Giulia Molino con la sua voce si rivelerà fatale al Serale di Amici, dove le esibizioni saranno più impegnative?