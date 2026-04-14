Giulia Michelini onesta a Belve: “Rutto davanti agli altri, è un difetto”. Fagnani basita

Giulia Michelini ha fatto tappa a Belve e, a giudicare dalle anticipazioni dell’intervista, si è resa protagonista di un faccia a faccia con momenti fortemente esilaranti. Particolarmente spassoso il passaggio in cui ha raccontato un suo difetto che le crea imbarazzo in certe situazioni. L’attrice, in modo onesto, ha spiegato che a volte l’ansia la spinge a fare dei rutti davanti ad altre persone. Francesca Fagnani, nell’ascoltare la confessione, è rimasta di stucco, ridendo a crepapelle. Durante la chiacchierata, la 40enne romana ha anche riferito di aver provato l’esperienza della ayahuasca, un decotto psichedelico che provoca intense visioni e introspezione e il cui uso è rischioso senza una guida esperta.

Belve, Giulia Michelini: “Ho fatto l’ayahuasca tre volte”

In passato Michelini dichiarò di aver provato alcuni trattamenti “orientali”. Fagnani, agganciandosi a tali esternazioni, ha chiesto all’ospite di spiegare meglio a che cosa si fosse riferita. “Ho fatto quest’esperienza curativa dell’ayahuasca tre volte, mannaggia a me”, ha confidato l’attrice che ha aggiunto: “Ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni… Andiamo insieme?”. La giornalista, che ha sviato con il sorriso, ha domandato che cosa ha visto nel corso dell’esperienza sciamanica. “I mostri proprio!”, ha chiosato Michelini.

La confessione sui rutti

Il faccia a faccia è poi scivolato sul tema difetti. Fagnani ha voluto saperne uno particolarmente sgradevole della 40enne che, in modo alquanto sincero, ha raccontato che qualche volta rutta anche in presenza di altre persone. “Io spesso rutto, spesso è autoindotto, perché è liberatorio. Non è reflusso”, ha narrato, ridendo con una punta di sano impaccio. “Lo faccio – ha continuato – sia a stomaco pieno sia a stomaco vuoto. Mi sveglio la mattina e aahhh… Mi è capitato anche davanti agli altri e capisco che può essere fastidioso. Basta, cambiamo argomento”. Fagnani è scoppiata in una fragorosa risata, evidentemente colta alla sprovvista dalla confessione.

Michelini lontana dal “circoletto” e la scelta di non interrompere la gravidanza

L’attrice ha anche sottolineato come il mondo del cosiddetto “circoletto” delle star non faccia per lei. E infatti cerca il più possibile di tenersene alla larga: “La gente dice che sono pazza! Se sono nel “circoletto”? Ma io sto fuori come una sedia a sdraio! La vita vera è altrove, non sui red carpet di Venezia”.

Ha poi parlato del figlio Giulio, oggi 21enne e avuto quando lei aveva solo 19 anni. Fu sul punto di interrompere la gravidanza. E invece alla fine decise di portarla a termine. Oggi è felice per aver preso quella difficile decisione in giovane età. “Non mi voglio commuovere, ma la verità è che senza di lui mi sarei persa”, ha dichiarato con la voce rotta dalla commozione.