Francesca Fagnani pazza di Chiofalo, i retroscena dell’intervista a Belve: non si esclude il bis

Francesca Fagnani sarebbe stata stregata da Francesco Chiofalo al punto che starebbe valutando di richiamarlo a Belve. Martedì 14 aprile sarà trasmessa l’intervista integrale del personal trainer romano su Rai 2. La giornalista e lo stesso body builder hanno lasciato intendere che il pubblico si divertirà molto. Fanpage.it aggiunge che Fagnani avrebbe apprezzato parecchio la capacità di intrattenere del 37enne. E pensare che quando è stato annunciato come ospite, diversi utenti hanno storto il naso, non reputandolo idoneo a simile programma. E invece l’ex volto di Temptation Island si sarebbe fatto notare in positivo, grazie a una vena autentica e spontanea. E c’è da scommettere, anche un po’ trash.

Francesco Chiofalo a Belve: Fagnani e gli autori stregati

“La sua faccia dice tutto, ho fatto un casino”, ha scritto Chiofalo sui social, a commento di uno scatto in cui Fagnani si copre il viso, mostrando una simpatica disperazione. Che cosa ha combinato il 37enne lo si scoprirà a breve. Nel frattempo Fanpage.it ha appreso da fonti vicine al programma di Rai 2 che Francesco è stato protagonista di un faccia a faccia molto esilarante, facendo ridere a crepapelle la giornalista in diversi frangenti.

Il confronto sarebbe stato talmente divertente che la conduttrice avrebbe dedicato al personal trainer più spazio di quello che solitamente riserva agli altri suoi ospiti. Ciò non significa che per forza martedì Chiofalo si vedrà di più in video. Può darsi che con il lavoro in post produzione alla fine abbia lo stesso minutaggio degli altri vip intervistati. Ma non è nemmeno da escludere che Fagnani e i suoi autori possano garantirgli maggiore visibilità.

In particolare, Chiofalo, attualmente fidanzato con l’ex tronista Manuela Carriero, avrebbe fatto sbellicare non solo la Fagnani, ma anche tutto il suo staff. E si pensa che anche il pubblico troverà il vis – à – vis memorabile. Alla luce di ciò, si starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di richiamare il body builder e di affidargli una piccola parte, eventualmente da definire per intrattenere i telespettatori.

Chi è Francesco Chiofalo

Chiofalo ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando a Temptation Island nel 2017 con l’allora compagna Selvaggia Roma. Dopo il reality, si lasciarono. Ha avuto poi una relazione con Antonella Fiordelisi e una con Drusilla Gucci. Attualmente convive con Manuela Carriero. Spesso è stato ospite in tv nei programmi di Barbara d’Urso.