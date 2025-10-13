Francesco Chiofalo, brutto incidente in auto: la foto in ospedale e come sta

Paura per Francesco Chiofalo. Momenti di terrore per l’ex volto di Temptation Island, coinvolto in un brutto incidente stradale. Ad allarmare i fan è stato un video pubblicato da lui stesso nelle storie social: nelle immagini si vede disteso su una barella, trasportato dall’ambulanza all’ospedale. A rompere il silenzio e chiarire l’accaduto è intervenuta la sua compagna, Manuela Carriero.

Brutto incidente per Francesco Chiofalo

“Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore“. Parole cariche di ansia e preoccupazione, che accompagnano una foto di lui disteso su un letto d’ospedale, con un collare cervicale e il volto visibilmente sofferente. Stando a quanto riferisce la fidanzata, anche per lei la situazione resta vaga. La dinamica dell’incidente non è stata chiarita e l’impossibilità di essere accanto alla sua dolce metà in un momento così delicato rende tutto ancora più difficile. Nonostante tutto cerca di rassicurare i fan, promettendo aggiornamenti non appena avrà notizie. L’apprensione però resta alta.

Storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Francesco Chiofalo, classe 1989, è diventato un volto noto del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, dove aveva intrapreso il celebre “viaggio dei sentimenti” insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. Diverso il percorso di Manuela Carriero, classe 1991, che ha conquistato il pubblico nel 2021 sempre nello stesso reality, accanto a Stefano Sirena. Le prime indiscrezioni su una presunta storia d’amore sono emerse nell’estate 2024, quando i due sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti complici e affettuosi. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale: una dichiarazione social che ha spazzato via ogni dubbio.

“A volte le cose nella vita accadono così quasi per caso e inaspettatamente. Eravamo buoni amici e ci conoscevamo già da tempo, ci volevamo bene, ma poi quel bene si è trasformato in qualcosa di più. Stiamo insieme ormai già da un po’ ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti“, aveva scritto lui, a corredo di un tenero video di coppia. Oggi i due vivono la loro relazione alla luce del sole, uniti e affiatati anche nei momenti più difficili – come quello attuale. Per il momento, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Chiofalo.