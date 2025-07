Francesco Chiofalo e Manuela Carriero a Temptation Island? L’appello della coppia

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, da diversi mesi, sono una coppia. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno perché nessuno avrebbe mai pensato che proprio loro due potessero mettersi insieme. Hanno partecipato entrambi a Temptation Island in anni differenti, eppure nel corso del tempo avevano trovato il modo di stringere una amicizia che poi è diventata qualcosa di più. E ora che la loro storia sta diventando sempre più importante, sognano di poter tornare proprio nel programma a cui hanno partecipato entrambi: “Ci piacerebbe tornare a Temptation Island per metterci alla prova” hanno dichiarato all’unisono i due fidanzati.

Insomma, ora che sentono di essere abbastanza forti da fare questo passo, sono davvero curiosi entrambi di vedere se il loro amore sarebbe in grado di superare questo ostacolo, dal momento in cui entrambi, all’epoca, non sono riusciti a farlo. Infatti Manuela si innamorò di un tentatore proprio all’interno del programma mentre lui, invece, finì per mettere un punto alla sua reazione che durava oramai da diversi anni.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriera: una coppia inaspettata

“Ho ceduto dopo un corteggiamento di quattro mesi, Francesco ha rispettato i miei tempi e questo l’ho apprezzato molto, è stato sempre gentile con me, non è una cosa scontata al giorno d’oggi” ha spiegato Manuela in una intervista che entrambi hanno rilasciato ad Eva3000, dove si sono raccontati. Come molto spesso ha dichiarato, Manuela non è mai stata troppo fortunata in amore, soprattutto perché sognava una storia come quella dei film. Invece il suo cuore è stato spezzato più volte. Infatti ha aggiunto: “Io venivo da una storia precedente che mi aveva turbato tanto, poi c’era stata l’esperienza del trono non del tutto positiva per me, insomma, avevo perso la fiducia nel genere maschile“.

Poi è arrivato Francesco nella sua vita e, con una inaspettata dolcezza, ha saputo corteggiarla. “Attimo dopo attimo, mi ha conquistata con la sua simpatia, la sua generosità, la sua gentilezza e la sua attenzione nei miei confronti“. Non è stato semplice per Manuela tornare a fidarsi dopo tutto quello che ha vissuto, ma Francesco è stato bravo a farle ritrovare la fiducia nell’amore e nel genere maschile in generale, dopo anni in cui ha temuto davvero di rimanere da sola. Ora servirebbe soltanto Temptation Island: sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.

in che senso francesco chiofalo lenticchio e manuela di uomini e donne sono una copppia ufficiale pic.twitter.com/8W1kmmtuTQ

— trashbiccis (@trashbiccis) February 5, 2025