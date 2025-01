Francesco Chiofalo operato: come sta dopo l’intervento

Dopo mesi dall’operazione agli occhi, Francesco Chiofalo è tornato in ospedale per risolvere un problema all’addome. Lo ha riferito il diretto interessato attraverso delle storie sui social dove è seguito da migliaia di persone che non perdono occasione di supportarlo e sostenerlo. Da anni, ormai ha attirato a sé una community che si è affezionata e non può fare a meno di sapere tutti gli aggiornamenti sulla vita del vip sia da un punto professionale che personale.

Perché Francesco Chiofalo si è operato

Francesco Chiofalo ha raggiunto il suo medico chirurgo di fiducia a Bologna per sottoporsi ad un’operazione chirurgica a causa di un inestetismo all’addome. Sui social ha affermato che tale problematica lo ha messo a disagio e sono mesi che non riesce più a farsi vedere senza maglietta.

Come sta adesso

Dopo trenta minuti dall’inizio dell’operazione, l’ex concorrente di Temptation Island ha aggiornato i suoi follower preoccupati. L’intervento è andato bene anche se Chiofalo si è mostrato ancora scosso. E’ molto probabile che debba stare a riposo per qualche giorno per poi tornare alla sua vita lavorativa e ai suoi impegni personali.

Secondo intervento in pochi mesi

Nel giro di poco tempo Francesco Chiofalo si è sottoposto a diversi interventi. L’operazione fatta agli occhi in estate ha avuto totalmente un fine estetico. Ricordiamo che è stato uno dei pochi a cambiare il colore dei suoi occhi, passando da castano a celeste.

Dopo qualche giorno dall’operazione, l’ex concorrente di Uomini e donne ha tenuto a precisare che si è trattato di un intervento rischioso che non consiglia a nessuno: “Se dovessi consigliare l’intervento per gli occhi? No, lo sconsiglierei, perché non è una passeggiata”. Aveva riferito.

Tuttavia, l’aspetto estetico per lui è tutto tanto che avrebbe già pensato ad un ulteriore intervento: l’allungamento delle gambe. Lo ha detto senza filtri che l’altezza per lui è da sempre un problema che lo tormenta. Ne ha parlato più volte anche con il suo psicologo, ma ancora oggi non è riuscito a superarlo. “Mi rendo conto che sto fuori di testa. Pure questa cosa dell’altezza mi sta tormentando, prima o poi farò l’operazione”. Ha riferito qualche tempo fa.

Per adesso si tratta di un’ipotesi ma sono pochi ad escludere che Chiofalo non torni in ospedale per affrontare questa nuova sfida. Intanto, sui social sfoggia foto e video con i suoi nuovi occhi color ghiaccio per i quali è stato molto criticato e che adesso, secondo lui, lo rendono più bello.