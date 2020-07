Giulia Michelini, nuova fiction Rai Uno per l’attrice? Sfida in corso

L’indiscrezione è di quelle che faranno senz’altro piacere ai fan di Giulia Michelini, quindi a non poche persone, visto che l’attrice è amatissima non solo per il ruolo di Rosy Abate ma anche per la sua personalità che abbiamo imparato a conoscere attraverso varie interviste e ospitate televisive (pensate soltanto all’esperienza come giudice ad Amici di Maria De Filippi oppure a C’è posta per te). Si tratta di un’indiscrezione succosissima perché, una volta confermata – e crediamo accadrà, a dire il vero, provenendo i rumor da Bubino blog e non da una fonte qualsiasi -, vedrebbe l’attrice nei panni di un nuovo personaggio di una fiction Rai al momento avvolta dal mistero.

Giulia Michelini attrice in una nuova fiction Rai? Le ultime indiscrezioni

Non è sbagliato pensare che siano in molti ad associare la Michelini a Rosy Abate, la Regina di Palermo, dopo il successo di Squadra Antimafia che ha spinto Mediaset a investire anche su una fiction interamente dedicata a lei, la non meno nota Rosy Abate – La serie. L’attrice ha dichiarato in più occasioni di aver dato tutto a questo personaggio e di non essere più interessata a riproporsi come interprete (sembra essere stata accantonata tra l’altro anche l’idea, che al pubblico non è piaciuta particolarmente, di un prequel con una nuova attrice). Oggi Bubino blog racconta un retroscena che vedrebbe proprio la Michelini in lizza con un’altra attrice per diventare protagonista di una fiction che dovrebbe andare in onda su Rai Uno. Una sfida apertissima che non ha ancora una vincitrice.

Il futuro di Giulia Michelini: sfida aperta con un’attrice altrettanto amata

Bubino blog è chiaro al riguardo: anche la rivale della Michelini, diciamo così, è giovane, brava e amatissima, e nessuno ha ancora preso una decisione. Sarebbe senz’altro un colpaccio per l’attrice che nel caso in cui la fiction dovesse avere successo potrebbe dimostrare ancora una volta il suo talento e farsi conoscere anche per altri personaggi. Ovviamente, trattandosi di pure indiscrezioni, al momento la Michelini non ha rilasciato dichiarazioni. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.