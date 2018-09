Giulia Latini è la nuova fidanzata di Fabio Basile? Parla l’ex corteggiatrice

Giulia Latini e Fabio Basile stanno insieme? Parla l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Giulia Latini ha ufficialmente rotto il silenzio sul presunto flirt con Fabio Basile, judoka e nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne ha smentito il gossip attraverso il gioco delle domande di Instagram. “È vero che stai con Basile?”, ha chiesto un follower curioso. “Assolutamente no”, è stata la secca replica della Latini. Dunque, nessuna liason segreta tra Giulia e Fabio: la ballerina di Anzio ci ha inoltre tenuto a ribadire che in questo periodo non sta frequentando nessuno. “L’unico uomo della mia vita è Gennaro (il suo cane, ndr) e sarà così anche per i prossimi mesi e forse per i prossimi due anni”, ha assicurato la giovane.

Fabio Basile ha una fidanzata segreta ma non è Giulia Latini

Se Giulia Latini ha smentito l’ultimo pettegolezzo, chi è la fidanzata segreta di Fabio Basile? Alla vigilia della terza edizione del Grande Fratello Vip – in onda su Canale da lunedì 24 settembre – il settimanale Spy ha rivelato che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha un amore segreto. Un amore che, alla luce delle ultime rivelazioni, non è di certo Giulia. Chi sarà? In passato Fabio ha avuto due legami importanti: il primo con l’atleta Sofia Petitto, il secondo con la ballerina Anastasia Kuzmina.

Giulia Latini: dopo Uomini e Donne sbarca ad Amici?

Mentre Fabio Basile è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Latini prepara il suo ritorno in tv. Stando alle ultime voci, la ragazza avrebbe sostenuto il provino per entrare ad Amici di Maria De Filippi 2018. La Latini sarà riuscita a convincere la Commissione di Professori e in particolare la temutissima Alessandra Celentano?