Giulia e Silvia Provvedi: tutta la verità su Corona, la foto con Deianira e Gollini

Giulia Provvedi felice con Gollini dopo il Gf Vip, l’attacco a Deianira e la verità sulla foto che le ritrae insieme

A Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda ogni sabato su Radio Radio, sono state intervistate oggi le Donatella. Sia Giulia che Silvia Provvedi, contattate telefonicamente, hanno ovviamente parlato della loro esperienza al Grande Fratello Vip. A Giulia, in particolare, è stato chiedo di dire la sua anche sulle accuse fatte da Deianira al suo fidanzato (il calciatore Pierluigi Gollini) mentre lei era ancora nella Casa. L’influencer, come molti ricorderanno, tirò in ballo un presunto tradimento di Gollini durante il Gf Vip. Oggi, a distanza di tempo (e dopo aver chiarito con Pierluigi), cosa pensa la Provvedi di tutta questa faccenda? “Sono stata molto male, lo ammetto, perché dentro di me so chi è il mio fidanzato. Non mettevo assolutamente in dubbio lui, quello che mi ha fatto stare molto male è che comunque si è messo in discussione un rapporto… tutto per un po’ di riflettori” ha dichiarato Giulia.

Giulia Provvedi dichiara: le accuse di Deianira a Gollini? “Io la mia energia la spreco diversamente che a stare ad ascoltare queste persone”

“Il mio fidanzato quando sono uscita mi ha fatto vedere che era al compleanno del migliore amico del padre, con tanto di foto, quindi era a Bologna, non era nemmeno a Milano. Mi chiedo perché l’abbia fatto. Per fortuna io la mia energia la spreco diversamente che a stare ad ascoltare queste persone” ha raccontato Giulia in Radio tirando di nuovo in ballo Deianira. Quando lo scandalo scoppiò, e le due gemelle erano ancora concorrenti del Gf Vip, una foto fece il giro del web. Stiamo parlando di un’immagine pubblicata da Deianira tempo fa che, nello specifico, la vedeva insieme a Le Donatella. Lo scatto, allora, portò molti a sostenere che lei e le ragazze fossero amiche. Le male lingue, addirittura, insinuarono che si fossero messe d’accordo. A fare chiarezza sulla questione, però, oggi c’ha pensato la fidanzata di Gollini. Lei e la sorella prima del Grande Fratello Vip non avevano mai sentito parlare di Deianira. Non la conoscono e non la conoscevano. La foto che dove sono insieme? “Probabilmente è stata lei a chiederci una foto” ha affermato Giulia.

Silvia Provvedi confessa: “Fabrizio Corona? Non mi ha mai amata”

Uno dei protagonisti di questo Gf Vip, pur non avendo partecipato al reality, è stato sicuramente Fabrizio Corona. Silvia, a Radio Radio, ripensando al loro rapporto ha dichiarato: “Con lui rifarei tutto quello che ho fatto”. Il motivo? “Quando amo faccio ciò che mi dice il cuore, sarei ipocrita a dire il contrario. L’amore per me è stato importante, dopo non credo che mi sia stato portato rispetto, però adesso sono felice di essermi lasciata dietro questa sofferenza“. Silvia, dunque, era molto innamorata di lui. Ma Corona, secondo lei, l’amava veramente? A questa domanda la Provvedi ha replicato dicendo: “Non lo so, io penso che quando si ama si fa star bene. Io bene non posso dire di esser stata bene, quindi direi probabilmente no”. Adesso, ha poi raccontato lei, è molto felice con Malefix. Con Corona non si sono più sentiti e in merito alla sua attuale relazione ha dichiarato: “Sono innamorata. Ho fatto la scelta giusta per me, non posso dire di non essere felice, sono felicissima”.