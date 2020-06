Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano: ultimo gossip sulla coppia

Nuovo colpo di scena nella lunga e tormentata storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Di nuovo insieme solo da pochi mesi, la coppia nata a Uomini e Donne nel 2016 è pronta a convolare a nozze. Andrea e Giulia non hanno mai nascosto la voglia di sposarsi e mettere su famiglia e, stando a quello che riporta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 giugno 2020, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata negli scorsi giorni. L’ex tronista, oggi affermato deejay e modello, si sarebbe dichiarato ufficialmente e avrebbe chiesto la mano della sua ex corteggiatrice. Che dal canto suo, nonostante gli sbagli e le corna raccontati nel suo libro autobiografico, ha subito detto “sì”.

Oggi Giulia De Lellis e Andrea Damante convivono a Milano

Dopo la quarantena trascorsa a Pomezia, città natale dell’esperta di tendenze, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno iniziato una bella convivenza a Milano, nel lussuoso appartamento del veronese. Per loro non è la prima volta: qualche anno fa condividevano lo stesso tetto a Verona, città natale del Dama (che ha origini siciliane). Oggi gli interessi lavorativi di entrambi si sono spostati in Lombardia e così Giulia e Andrea sono più che mai felici di condividere vita privata e vita lavorativa. Stando sempre a quello che racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata – per il momento – senza anello ma siamo sicuri che Damante si farà presto perdonare…

Giulia e Andrea hanno adottato Tommaso, un adorabile cagnolino

In attesa del matrimonio, la De Lellis e Damante hanno allargato la famiglia: da qualche giorno è arrivato in casa il piccolo Tommaso, un adorabile cagnolino che ha già conquistato tutti i follower della coppia. Tanto che al cucciolo è stato addirittura aperto un profilo Instagram: un gesto compiuto anni fa da Chiara Ferragni, che ha inaugurato l’account della sua cagnolina Matilda. Tommaso sarà sicuramente un banco di prova importante per Andrea e Giulia, in attesa di mettere su famiglia. Entrambi sognano di avere dei bambini e la De Lellis non ha mai nascosto di voler diventare mamma da giovane. Fino a qualche mese fa pensava di aver trovato l’uomo giusto per realizzare questo sogno, ovvero Andrea Iannone, ma l’emergenza sanitaria del Coronavirus ha spinto la 24enne a rivedere le sue priorità e a capire che il suo cuore batteva per un altro.