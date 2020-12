Giulia De Lellis zittisce tutti: ecco perché ha detto quella frase sulle donne

Non è tardata ad arrivare la replica di Giulia De Lellis. Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla web influencer di Pomezia dopo aver consigliato alcuni regali su Instagram. La 24enne ha condiviso una serie di stories nelle quali ha proposto alcune idee ai suoi follower maschi. “Se la vostra fidanzata o moglie ha fatto la brava merita un regalo più importante…”, ha detto Giulietta, scatenando così la polemica.

Sempre sui social network la De Lellis si è difesa puntualizzando che la sua era semplice ironia e nulla più. A detta della diretta interessata la sua frase non conteneva alcun cliché o luogo comune ma è stata pronunciata con l’unico intento di divertire e far sorridere i suoi quasi 5 milioni di follower.

“Si scherza quando si dice ‘lei ha fatto la brava’ o ‘lui ha fatto il bravo’. Si sa che tra moglie e marito c’è sempre quello più pesante, che rompe le scatole per una cosa. O la moglie gelosa di turno. È tutto sempre molto ironico. Anche se noi donne, anche se non facciamo le brave, i regali non ce li meritiamo solo a Natale perché vi sopportiamo tutto l’anno”

Giulia De Lellis debutta al cinema

Critiche a parte questo è un periodo assai intenso per Giulia De Lellis. Sempre più affermata sui social network, tanto che qualcuno l’ha definita l’erede di Chiara Ferragni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta per debuttare al cinema. Giulia è stata scelta da Michela Andreozzi per il suo nuovo film dal titolo Genitori VS Influencer. Per la De Lellis è la seconda prova da attrice dopo l’esperienza con la web serie Witty Una vita in bianco.

Genitori VS Influencer racconta il difficile rapporto tra un padre e una figlia adolescente e più in generale lo scontro tra vecchia e nuova generazione. La trama ruota attorno a Paolo (Fabio Volo), un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo la figlia Simone (Ginevra Francesconi). Tra i due c’è sempre stato un buon rapporto ma quando la ragazza entra nell’età dell’adolescenza iniziano i primi contrasti.

La teenager desidera diventare un’influencer come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis). Ovviamente però, Paolo odia le influencer. Ma pur di recuperare il rapporto con la figlia, Paolo organizza una campagna mediatica contro l’abuso dei social facendosi aiutare dalla stessa Simone, che diventa una sorta di web manager.