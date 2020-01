Giulia De Lellis e il video di Damante a Verissimo. Twitter: “Ancora sotto”

Giulia De Lellis rivede il video di Damante a Verissimo. L’emozione è palpabile, Twitter ribolle: “È ancora sotto”. Effetto nostalgia ‘Damellis’

A Verissimo è sbarcata Giulia De Lellis e Silvia Toffanin le ha presentato un piccolo regalo (o no?): poco dopo essersi avventurata nella chiacchierata, la conduttrice ha fatto rivedere all’influencer una clip di Andrea Damante. Più nello specifico l’intervista realizzata qualche mese fa dal deejay proprio a Verissimo. Un’intervista che fu molto chiacchierata in quanto l’ex tronista fece intendere a chiare lettere di aver ancora un debole per Giulietta, chiosando addirittura “mai dire mai” su un eventuale ritorno di fiamma. E nell’osservare tale filmato la De Lellis è apparsa alquanto emozionata, seppur ‘trattenuta’. Sui social è scattato in un amen l’effetto ‘nostalgia Damellis’.

Giulia e l’occhio lucido che non passa inosservato

La regia di Verissimo ha indugiato sul primo piano della De Lellis alternandolo alla clip di Andrea Damante. L’emozione della 24enne è stata palpabile. Su Twitter è piovuta una cascata di commenti. Tantissimi coloro che sono convinti che Giulia sia ‘ancora sotto’ da Damante e viceversa. “La verità è che mi conosce un po’, ha detto cose vere”, ha sussurrato l’influencer una volta ripresa la chiacchierata. L’occhio lucido non è passato inosservato e la Toffanin ha incalzato: “A me sembrava preso ancora Damante”. “Diciamo che lui è preso di tutto di tante cose”, ha tagliato corto la De Lellis, sorridendo e aggiungendo: “Nella mia vita c’è un’altra persona, sono andata oltre”.

Giulia pronta a diventare mamma: “Non ci sono lavori in corso, ma più in là non lo escludo”

A proposito di Iannone, con il quale ha intrapreso una felice relazione con tanto di convivenza, ha dichiarato di essergli molto vicina in questo momento. Ricordiamo che il pilota è stato squalificato per doping e sta attraversando un periodo delicato. Spazio poi al gossip: Giulia è pronta a diventare mamma? Magari c’è già qualcosa in cantiere? “No, non ci sono lavori in corso, ma più in là non lo escludo”.