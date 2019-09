Giulia De Lellis raddoppia: sabato sarà a Verissimo con altri ospiti

Giulia De Lellis a Verissimo: chi sono gli ospiti della prima puntata di settembre 2019

Weekend in tv all’insegna di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà protagonista di ben due programmi televisivi. Sabato 14 settembre sarà tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo mentre domenica 15 settembre sarà protagonista del salotto di Domenica In. Entrambe le ospitate saranno occasione per Giulietta di presentare il suo primo libro: Le corna stanno bene su tutto, scritto in collaborazione con l’esperta Stella Pulpo. Il volume uscirà il prossimo 17 settembre ma sta facendo discutere dall’inizio dell’estate. Il motivo è presto svelato: nell’opera la De Lellis racconta tutta la sua storia con Andrea Damante, finita per colpa di un tradimento.

Chi sono gli altri ospiti della prima puntata di Verissimo

Oltre a Giulia De Lellis, Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti tornerà dall’amica del cuore per presentare il suo nuovo programma tv: Eurogames. La presentatrice romana ha detto addio al Grande Fratello Vip per buttarsi in questa nuova avventura televisiva, dove sarà affiancata dal vecchio amico Alvin.

Verissimo prima puntata 2019: mistero Pamela Prati

Ancora mistero, invece, sulla presenza di Pamela Prati alla nuova edizione di Verissimo. La prima donna del Bagaglino vuole un chiarimento col pubblico ma la richiesta di un cachet troppo eccessivo ha frenato la padrona di casa Silvia Toffanin.