Giulia De Lellis presenta Claudia, il suo personaggio in Una vita in bianco

Giulia De Lellis a Una Vita in Bianco sarà Claudia. Ecco il video dove presenta il suo personaggio

Per Giulia De Lellis questo è un anno assolutamente fortunato. La modella di Pomezia, dopo aver vissuto un periodo no a causa della sua vita sentimentale, ha finalmente trovato l’amore (accanto ad Andrea Iannone), ha pubblicato un libro che le ha portato un enorme successo (Le corna stanno bene su tutto) e si è cimentata pure nella carriera d’attrice. Maria De Filippi, infatti, ha ideato insieme alla sua redazione una web series che andrà in onda su WittyTv il suo canale web personale. La serie porta il nome di Una Vita in Bianco e proprio la De Lellis vestirà i panni di uno dei protagonisti. Accanto a lei vedremo anche l’attore ventinovenne Luca Turco e l’attrice romana Ludovica Bizzaglia, entrambi conosciuti per i loro ruoli nella fiction Un posto al sole.

A Una Vita in Bianco, Giulia De Lellis sarà Claudia, una ragazza molto simile a lei

Oggi, Giulia ha presentato il suo personaggio. Nella web series di WittyTv vestirà i panni di Claudia che, come lei, è una fashion blogger. “Lei è indubbiamente una sognatrice visto che si augura di essere seguita, magari un giorno, da tantissime persone sui social. È una ragazza semplice, che fa cose comuni come tutte le ragazze della nostra età. – ha detto Giulia –Io e Claudia abbiamo sicuramente due cose in comune: una è che lei è una fashion blogger o influencer, chiamatela come volete, e il fatto di esserci sempre per la propria migliore amica. Io sono un po’ così, sono molto generosa, molto attenta e sto vicino alle mie più care amiche. Questa cosa me la sento molto, ecco”. In basso, il video della sua presentazione:

Una Vita in Bianco con Giulia De Lellis: data d’uscita e dove vederlo

Una Vita in Bianco (trama e trailer), come annunciato dalla redazione di Maria De Filippi, andrà in onda su WittyTv dal 22 Ottobre in poi. Siete pronti a seguire le vicende dei tre simpatici coinquilini? Questa è la prima volta in cui vedremo Giulia De Lellis recitare, per questo la curiosità è già tantissima!