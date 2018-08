Giulia De Lellis in tour con i Negramaro? Arriva la smentita

Giulia De Lellis non andrà in tour con i Negramaro: in studio di registrazione per un altro progetto “Top secret”

Aveva immediatamente fatto il giro del web ieri la notizia riportante l’annuncio di Giulia De Lellis che, su Instagram, aveva fatto sapere di starsi preparando per andare presto in tour con i Negramaro. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nello specifico, aveva detto ai propri follower di essere stata scelta per far parte del coro della band, e di stare realizzando per questo motivo il suo più grande sogno. A fare però dell’ironia sulla sua passione per il canto (e sulle sue doti canore) è stata spesso la De Lellis in persona. Per questo motivo, ieri, quando Giulia ha fatto il grande annuncio molti dei suoi fan (e non solo) si sono chiesti se la ragazza stesse dicendo sul serio o se, invece, non si trattasse di uno scherzo. Ebbene, poche ore dopo, è stata la stessa Giulia De Lellis a chiarire tutto: nessun tour con i Negramaro. In studio di registrazione, ha specificato, c’è finita per un altro progetto che, tuttavia, per adesso rimane “Top secret”.

Giulia De Lellis chiarisce: in tour con i Negramaro? “Ovviamente stavo scherzando”

“Ragazzi ovviamente stavo scherzando” ha esordito dicendo Giulia De Lellis su Instagram stories qualche ora dopo l’annuncio riguardante la sua partecipazione al tour dei Negramaro. Perché si trovava in uno studio di registrazione? “Sto qui con Smashbox” ha spiegato sempre lei sui social “Stiamo comunque preparando un progetto pazzesco di cui non possiamo ancora parlarvi”. I video precedenti, comunque, pare avessero convinto anche le persone a lei più vicine. Amici e parenti, infatti, l’hanno tutti chiamata per congratularsi con lei nel pomeriggio.

Giulia De Lellis: da influencer a corista dei Negramaro? La reazione degli amici

La De Lellis, come anticipato sopra, ha raccontato (sempre nelle sue stories) di aver ricevuto tantissime chiamate dopo che la notizia sui Negramaro si era diffusa. Persino Luca e Ivana (che con lei hanno condiviso l’esperienza del GF Vip) l’hanno contattata per farle i complimenti. Chissà se anche con loro Giulia è rimasta nella parte o se, al contrario, ha confessato subito lo scherzo.