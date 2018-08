Giulia De Lellis in tour con i Negramaro: il clamoroso annuncio

Giulia De Lellis annuncia che a novembre sarà in tour con i Negramaro in compagnia del loro produttore

Giulia De Lellis annuncia una grande novità ai suoi fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ormai ex fidanzata di Andrea Damante non ha mai nascosto la sua passione per il canto. In realtà, il pubblico ha scoperto che Giulia ha sempre voluto entrare in questo modo nella Casa del Grande Fratello. Ma la De Lellis è stata più volte criticata, in modo divertente, dai suoi familiari e dai fan per le sue qualità canore. E ora arriva il grande passo che la vede nel tour dei Negramaro. Il noto gruppo musicale pare abbia accolto a braccia aperte l’ex corteggiatrice, desiderosa di cantare in pubblico. A confermare il suo annuncio ci pensa il produttore del gruppo, che l’ha ospitata nello studio di registrazione. Proprio qui, Giulia rivela che a novembre ci sarà una grande sorpresa per tutti, in particolare per la sua famiglia.

Giulia De Lellis nello studio di registrazione: l’ex corteggiatrice sorprende tutti

“Allora ragazzi per tutti voi che mi prendete in giro su questa storia del canto, vi voglio far vedere con chi sono e cosa sto facendo, soprattutto a mia sorella, mio cognatto e tutta la mia famiglia che mi dicono che dovrei arrendermi”. A questo punto, Giulia si mostra in compagnia di Andrea, il produttore del gruppo Negramaro. “Visto che a novembre i Negramaro saranno in tourné, Andrea dove andiamo a novembre?” La De Lellis ufficializza così la sua nuova sfida, facendo parlare anche il produttore musicale: “Vieni un tour con noi mi sa”. L’ex corteggiatrice rivela che già sta registrando qualcosa: “Adesso noi stiamo registrando qui eh”. Infine, Giulia dà un piccolo assaggio ai fan sul ruolo che rivestirà vicino ai Negramaro: “Sarò na delle coriste dietro di voi e non solo.”

Nuova sfida per Giulia De Lellis: mentre Damante è già in compagnia di un’altra ragazza, lei si dà al canto

“Ce ne saranno delle belle”, ammette Giulia super contenta di poter dare questo grande annuncio alla sua famiglia e ai fan. Nel frattempo, l’ex Andrea Damante è stato paparazzato in compagnia di un’altra ragazza in questi giorni. Dunque, pare proprio che la loro storia d’amore si sia conclusa definitivamente.