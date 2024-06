Giulia De Lellis: “Tornerei con Damante, ma ora mi odia”, il perché

Giulia De Lellis ancora una volta al centro del gossip. Dopo la recente rottura da Giano Del Bufalo, con tanto di frecciatine ed unfollow sui social, l’influencer è tornata a far parlare per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al podcast The Roulette Talk. La puntata è stata registrata settimane fa, dunque ben prima del recente distacco dal fratello di Diana Del Bufalo. Ma, nonostante all’epoca si stessero frequentando, Giulia non ha fatto menzione del collezionista. Bensì, è tornata a parlare ancora una volta del suo storico ex fidanzato: Andrea Damante.

Difatti, ad un certo punto dell’intervista, la conduttrice Elena Gradella ha voluto fare una domanda piccante all’invitata, chiedendole con quale dei suoi ex ragazzi tornerebbe insieme. Al che, Giulia ha prima voluto ribadire come fosse “obbligata” a rispondere e fare una scelta, per poi spiazzare tutti con una replica inaspettata. Difatti, la De Lellis ha mandato in tilt i fan dei Damellis, svelando che non scarta un ritorno con Andrea Damante. In realtà, l’ex corteggiatrice ha spiegato che ci sarebbero ben due ex fidanzati con cui potrebbe avere un ritorno di fiamma. Ma, del secondo, non ha voluto fare il nome:

Per forza, perché me lo state chiedendo voi e perché il gioco lo richiede… Ho l’indecisione tra due nomi, uno è un po’ più delicato. C’è una situazione un po’ così, non posso. Allora, facciamo felici un sacco di persone e facciamo questo ‘Damellis back’. Tanto ormai ci conosciamo da tutta la vita, ci proviamo e riproviamo. So già come sarebbe stare con lui. Ogni volta ci divertiamo e ci riscopriamo.

Secondo l’opinione di alcuni utenti, l’altro ex a cui fa riferimento potrebbe essere Carlo Beretta, con la quale si è separata lo scorso febbraio dopo 3 anni e mezzo insieme. Stando ad alcune indiscrezioni, i due si sono separati a causa della madre di Carlo, che non avrebbe mai accettato realmente l’influencer come sua nuora. Per questo, la situazione delicata potrebbe riferirsi proprio a queste dinamiche familiari. Ad ogni modo, la De Lellis non ha avuto problemi a fare il nome di Andrea Damante, svelando anche un altro dettaglio sul loro attuale rapporto.

Recentemente, dopo le rotture dai loro rispettivi fidanzati, Andrea e Giulia sono stati avvistati insieme in un locale. Da lì, in tanti hanno pensato subito ad un ritorno. Ma, poco tempo dopo, la De Lellis ha confermato la frequentazione con Giano Del Bufalo, mentre Damante è stato beccato di nuovo in compagnia della sua ex, Elisa Visari. Per questo, sembrava che i Damellis fossero rimasti semplicemente amici. Tuttavia, l’ex corteggiatrice ha svelato un retroscena inedito:

Questo periodo Andrea non mi sopporta, gli sto antipatica. Quindi gli faccio questo regalo e dico il suo nome. Scherzo, si gioca, me l’hanno chiesto per forza.

Come mai in questo momento Andrea Damante sarebbe infastidito con Giulia? I fan hanno avanzato due ipotesi. La prima è che i due abbiano cercato di rivedersi, ma la De Lellis abbia infine scelto Giano Del Bufalo, mettendo da parte Andrea. La seconda è che Andrea sia irritato perché Giulia continua a nominarlo nelle interviste, causandogli problemi con Elisa Visari, con cui sembra stia cercando di tornare insieme. Bisogna specificare, però, che si tratta solo di supposizioni del web, delle quali non si ha nessuna conferma.