Giulia De Lellis torna dallo psicologo: cause e motivazioni

L’influencer ha raccontato il difficile rapporto con la sua salute mentale in questo momento: ecco le sue recenti dichiarazioni in merito

Giulia De Lellis ha pubblicato poche ore fa nelle sue Instagram Stories il link per le ormai utilizzatissime domande e confessioni anonime dei suoi follower, con i quali i suoi seguaci hanno avuto la possibilità di ottenere da parte dell’influencer dichiarazioni e curiosità delle quali, probabilmente, ancora non erano a conoscenza.

Una delle numerose domande che Giulia De Lellis ha ricevuto era riferita, nel caso specifico, ad un argomento molto delicato come la salute mentale. Quando un utente anonimo le ha chiesto se avesse mai sofferto di ansia nella sua vita, la risposta della De Lellis è stata, per volti versi, inaspettata:

“Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura.”

Questa, ad ogni modo, non è stata l’unica confessione che Giulia De Lellis ha fatto riguardo all’argomento. L’influencer e ex gieffina ha infatti rivelato di essersi affidata in passato all’analisi per cercare di risolvere i suoi problemi. In passato la De Lellis ha deciso di affidarsi all’aiuto di uno psicologo, per poi interrompere (non è dato sapere il motivo) le sedute. In ogni caso, visto che ancora ha questi problemi che la tormentano, Giulia De Lellis ha rivelato che vorrebbe tornare molto presto dallo strizzacervelli. Ecco cos’ha dichiarato:

“Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista.”

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: a quando il matrimonio?

Per sua fortuna, Giulia De Lellis in questo periodo storico non deve affrontare le sue fragilità tutta da sola. Al suo fianco, infatti, c’è un uomo che la ama e con il quale è legata più che mai: oggi, l’ex di Andrea Damante è felicemente fidanzata con Carlo Beretta, con il quale ci potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) aria di nozze.

Lo scorso luglio, dopo il matrimonio degli amici Elen Ellis e Stefano Quaglieri (rispettivamente fashion blogger e ingegnere) Carlo aveva parlato a Giulia lasciandole intendere che l’ipotesi matrimonio era qualcosa che gli era balzata in mente. Giulia aveva parlato di “strani discorsi”, sottolineando però che per motivi di lavoro non fosse il momento giusto.

Pochi giorni fa, tra l’altro, sempre nel box anonimo, un follower aveva chiesto a Giulia quando si sarebbe sposata. L’influencer aveva passato la patata bollente al compagno, sottolineando che la proposta ufficiale ancora non le era arrivata. Che sia in attesa dell’anello?