Giulia De Lellis, profumo di nozze: “Carlo ha strane voglie, mentre io…”

Giulia De Lellis e il suo Carlo Beretta sono finalmente pronti per salire insieme all’altare? Questa è una domanda che si fanno in tanti, alla luce della apparente solidità della loro relazione, che sembra proprio procedere a gonfie vele. Manca solo la proposta, l’anello, l’abito bianco, e poi quello che appare come il sogno d’amore perfetto potrebbe diventare realtà.

A proposito, Giulia De Lellis ha voluto fare chiarezza proprio di recente. Nonostante le voci che li volevano in crisi, il loro rapporto è più solido che mai. L’influencer e ex di Andrea Damante ha tenuto a specificare, in barba alle malelingue, che il motivo per cui Carlo era sparito per giorni dal suo profilo è legato alla sua riservatezza. Una coppia solida, in sostanza, non ha certo bisogno di sbandierare ogni momento della propria intimità sui social. E non è l’assenza di un fidanzato nelle Stories ad invalidare un sentimento.

Sembra, tra l’altro, che Carlo Beretta sia già pronto a fare il grande passo. A raccontarlo è stata la stessa De Lellis, che con una serie di Instagram Stories ha rivelato di aver fatto con il fidanzato dei discorsi molto interessanti a riguardo.

Carlo Beretta vuole sposare Giulia De Lellis? Come stanno le cose e come la pensa lei

Ieri sera i due piccioncini sono stati fra i numerosi ospiti del matrimonio della fashion blogger Elen Ellis con l’ingegnere Stefano Quaglieri. Proprio queste nozze, a quanto pare, hanno messo in qualche modo la pulce nell’orecchio a Carlo, che ispirato dal momento ha avuto modo di parlare con la sua Giulia del loro futuro insieme. Ecco il commento di Giulia De Lellis a proposito:

“Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco”.

A questo punto, però, a ridimensionare un po’ l’entusiasmo ci si è messa la stessa Giulia De Lellis, che ha aggiunto:

“Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa…”

Mentre la De Lellis parlava, a prendere parola a proposito è stato Carlo, scherzando su questo possibile matrimonio che per adesso “non s’ha da fare”. Il compagno della De Lellis ha tenuto a specificare che, “per fortuna”, l’influencer non si è aggiudicata il bouquet lanciato dalla sposa. Questo grande onore ce l’ha avuto, invece, l’attrice Ludovica Bizzaglia. “Carlo sperava mi cadesse in testa…ti sei salvato pure a questo giro!” ha aggiunto, scherzando, la De Lellis.

Tra l’altro, allo stesso matrimonio hanno partecipato anche Valentina Ferragni e Luca Vezil: che i due abbiano parlato a loro volta della possibilità di fiori d’arancio, dopo tutto questo tempo insieme?