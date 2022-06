De Lellis e Carlo, niente crisi: Giulia spiega perché non appaiono insieme

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è stata al centro dei gossip degli ultimi giorni. In seguito alle varie speculazioni l’influencer 26enne, di ritorno dalla vacanza in Turchia, ha deciso finalmente di rompere il silenzio e fare chiarezza sulla sua relazione con il rampollo 25enne. Ecco la sua risposta.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno ancora insieme. A confermarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attraverso delle storie Instagram che ha pubblicato nel pomeriggio di oggi, 6 giugno 2022. I video in questione contengono il commento della 26enne a tutte le malelingue che hanno ficcato il naso nella sua vita privata.

“Giulietta” ha esordito dicendo di aver registrato molte storie a riguardo che purtroppo sono state cancellate dalla piattaforma. L’influencer ha così cercato di riassumere il punto focale del suo discorso. “Avevo fatto 383849 storie in cui vi raccontavo di essere fidanzata. Per me scontato, per alcuni anche, ma per tanti altri a quanto pare no..”.

La De Lellis, evidentemente stanca di sentire voci a proposito della sua presunta rottura con Beretta, ha deciso di smentire una volta per tutte. La 26enne ha parlato della faccenda dimostrandosi molto stranita, come se non ci fosse proprio motivo di dubitare del buon proseguimento della sua storia d’amore.

La ex di Andrea Damante ha poi ribadito che la ragione per cui i suoi followers non la vedono spesso a fianco del suo Carlo, da lei chiamato affettuosamente “Lo”, sta nell’indole di quest’ultimo, che com’è noto desidera tenere la sua vita sentimentale lontano dai riflettori. “Lo è una persona molto riservata, ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé”, ha ripetuto ancora una volta Giulia.

Insomma, a quanto pare tra Giulia e Carlo regna il sereno. Resta da capire se c’è stato effettivamente un piccolo momento di crisi poi prontamente rientrato o meno. Fatto sta che la coppia, legata dal 2020, è reduce da giorni di vacanza in Turchia. L’influencer si è detta molto soddisfatta del viaggio e ha detto che lei e il fidanzato sono molto felici. “Siamo stati da Dio”, ha aggiunto “Giulietta”.

In questi giorni di lontananza dall’Italia la De Lellis è stata protagonista dei gossip, sia per le voci di rottura con Beretta sia per il TikTok incriminato che molti hanno visto come una frecciatina contro Elisa Visari, attuale compagna del suo ex Andrea Damante. Oggi la 26enne si è anche trovata a commentare anche un altro rumor su di sé che da giorni la vede alle prese con la scrittura del suo secondo libro. “Giulietta” ha smentito tutto, scherzandoci su.