C’è stato un periodo in cui Giulia De Lellis era sempre al centro dei gossip e dei salotti televisivi: prima con Uomini e Donne, poi con le ospitate da Barbara d’Urso e con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Era un periodo d’oro per il trash italiano, trainato dalla sua storia d’amore tormentata con Andrea Damante che dopo un’importante relazione, come tutti sanno grazie al libro Le corna stanno bene su tutto, l’aveva tradita.

Dopo la fine della relazione con Andrea Damante, in ogni caso, molte cose per Giulia De Lellis sono cambiate. L’influencer è piano piano sparita dalla tv, per focalizzare gran parte della sua attività lavorativa online. Oggi la De Lellils è soprattutto un’elegante influencer che su Instagram, come molte altre sue colleghe, fa tante sponsorizzazioni ad aziende di vario tipo, sopratttutto nel mondo della moda e del make-up.

Ma non c’è soltanto la fine della relazione con Andrea Damante ad averla fatta cambiare. Chi è stato in grado di modificare profondamente l’immagine della De Lellis è stato anche e soprattutto il suo nuovo compagno, Carlo Beretta.

Non si tratta di una persona qualunque, ma bensì di un personaggio (molto lontano dal mondo dello spettacolo) di tutt’altra caratura rispetto ad alcuni vip di cui si è circondata la De Lellis ai tempi d’oro. Non è, insomma, il dietologo Alberico Lemme, giusto per fare un esempio.

Carlo Beretta è infatti il rampollo di una delle famiglie più ricche in Italia: i suoi parenti stretti sono gli stessi Beretta proprietari della nota azienda di armi. A proposito, proprio di recente si vociferava di come la madre di Carlo, Umberta Gnutti, non avesse particolarmente gradito questa nuova frequentazione del figlio. Dagospia aveva infatti rivelato che Gnutti non apprezzasse che la fidanzata del figlio facesse parte del mondo dello spettacolo. Qui le indiscrezioni che erano apparse in merito:

“La mamma di Beretta non è molto contenta che Giulia appartenga al mondo dello spettacolo. Per questo si dice che la famiglia stia aiutando l’influencer a ridisegnare la propria immagine social, anche all’estero.”

Da quando sta insieme a Carlo, dunque, Giulia De Lellis ha anche cambiato (e molto) la sua linea comunicativa su Instagram. Sono così quasi spariti sfoghi e frecciatine, per lasciare spazio a ben altri tipi di contenuti, decisamente più “alti”.

Di questa sua nuova vita, lavorativa e soprattutto sentimentale, Giulia De Lellis parlerà in esclusiva sabato prossimo, in occaasione della prossima puntata di Verissimo. Chi lo sa se, fra le altre cose, si tornerà anche a discutere di quella voglia di nozze con Carlo di cui già si era parlato in tempi non sospetti?