Giulia De Lellis, Tony Effe fuori dal baby shower? Foto, dettagli e verità

Baby shower per Priscilla, la figlia che tra pochi mesi sarà accolta da mamma Giulia De Lellis e papà Tony Effe. Sulla festa si sono create non poche aspettative dopo che si è mormorato di una crisi in corso tra i due futuri genitori. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha addirittura sostenuto che il rapper avrebbe disertato l’evento. Non è andata così. Domenica 22 giugno il cantante romano, assieme a degli amici e ai familiari, si è materializzato al baby shower, organizzato in una location immersa nel verde, il Relais Appia Antica.

De Lellis ha pensato ai particolari del party. Buffet, cibo e a altre prelibatezze sono stati messi a disposizione degli invitati. Organizzate inoltre attività per i bimbi che hanno preso parte alla festicciola che si è svolta nel grande giardino della struttura dove c’è, tra le altre cose, una spaziosa piscina. Dunque nessuna crisi tra Giulia e Tony? Forse sì, forse no. A colpire infatti è che negli scatti del party trapelati fino ad ora, i due non si sono mostrati insieme. Per il momento De Lellis non ha postato alcunché. Il rapper ha condiviso invece alcune foto, senza però ritrarsi al fianco della compagna. Ha preferito mostrarsi con l’amico Side e il produttore Sike Luke, che al Relais Appia antica si è recato con il figlio Teseo.

Riassumendo, Effe e De Lellis erano entrambi presenti alla festa per Priscilla con i rispettivi amici e familiari, ma dai contenuti emersi via social si sono guardati bene di apparire assieme, particolare che non ha messo a tacere le voci di una presunta crisi in atto. C’è chi sostiene persino che la coppia sia “fake” e nata per fini di marketing. A dire ciò è l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Di opinione differente il giornalista Gabriele Parpiglia che invece ha assicurato che non c’è mai stata una vera e proprio crisi. Pochi giorni fa, a far germogliare voci di venti di burrasca è stato il magazine Chi, che ha lanciato il sospetto che l’influencer e il cantante stavano affrontando un momento delicato a livello sentimentale.