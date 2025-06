Crisi Giulia De Lellis e Tony Effe? Peggio, “lui assente al baby shower”

Giulia De Lellis incinta e in crisi con Tony Effe? No, peggio, almeno secondo l’esperto Alessandro Rosica, autore negli ultimi anni di svariati scoop di cronaca rosa. Perché l’influencer e il rapper sono finiti nuovamente al centro del vociferare nelle ultime ore? Perché Chi Magazine ha sostenuto che ci sarebbe in corso un momento no nella relazione sentimentale, nonostante tra pochi mesi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà mamma per la prima volta (il cantante padre, anche lui per la prima volta), accogliendo la piccola Priscilla.

Rapido riassunto di quel che è avvenuto tra il 20 e il 21 giugno. Venerdì Tony Effe ha sfilato alla Milano Fashion Week Uomo per il brand PDF Channel di Domenico Formichetti (collezione Spring/Summer 2026). De Lellis si trovava nel capoluogo lombardo, ma all’evento non si è presentata per motivi misteriosi. Presenti invece gli amici e i colleghi del rapper, tra i quali Sfera Ebbasta e Artie 5ive. Il giorno dopo, vale a dire sabato 21 giugno, Giulia si è immortalata in aeroporto a Milano, sola. Ha fatto rientro a Roma. Chi Magazine ha parlato di crisi, facendo anche notare che sui social, nell’ultimo periodo, i due futuri genitori non si calcolano.

Alessandro Rosica ha aggiunto un ulteriore tassello al gossip, assicurando che a breve ci sarà il baby shower della creatura che l’influencer porta in grembo. “Lei farà il baby shower senza Tony Effe. Coppia fake, mai esistita”, ha dichiarato l’esperto di cronaca rosa. “Chissà come devo dirlo che non stanno insieme”, ha aggiunto, commentando l’indiscrezione lanciata da Chi Magazine. Da quando è stata resa pubblica la love story tra il cantante e De Lellis, Rosica ha sempre palesato il proprio scetticismo sulla coppia. Infine, a coloro che gli hanno chiesto perché abbia un simile pensiero, ha risposto così: “Ve ne accorgerete più avanti”.

E i diretti interessati come hanno reagito alle voci sul loro conto? Per il momento con un silenzio assordante. Né Effe né De Lellis hanno replicato alle indiscrezioni che parlano di crisi di coppia. Non hanno nemmeno risposto a Rosica, che li descrive come una “coppia fake” costruita a tavolino per esigenze di marketing. Il tempo, come al solito, fornirà tutte le spiegazioni del caso, sciogliendo ogni dubbio.