Giulia De Lellis incinta e in crisi con Tony Effe, la ricostruzione di Chi

Giulia De Lellis e Tony Effe starebbero attraversando un momento no. A lanciare voci di una possibile crisi in corso nel bel mezzo della gravidanza dell’influencer è Chi Magazine che ha ricostruito gli ultimi spostamenti e le ultime ‘mosse’ dei due futuri genitori, arrivando alla conclusione che qualcosa non starebbe andando per il verso giusto nella loro relazione. La rivista ha spiegato che venerdì 20 giugno il cantante è stato protagonista della fashion week milanese, sfilando in pista nel ruolo inedito di modello. Nessuna traccia invece della compagna. Strano, visto che De Lellis e moda sono ormai anni che fanno binomio. E non è finita qui: l’ex volto di Uomini e Donne pare che non si trovasse in un altro posto per lavoro. Era infatti a Milano. Ha successivamente lasciato il capoluogo lombardo senza il compagno nella giornata di sabato, prendendo un aereo che l’ha portata a Roma.

Su Chi si legge che quel che traspare dai profili social dell’influencer e del rapper “fa tutt’altro che ben sperare“. Da tempo i due non si mostrano assieme. Dove sono finite le dediche zuccherose che si sono scambiati poco prima e poco dopo l’annuncio della dolce attesa? Evaporate. Si arriva alle scorse ore. Tony Effe ha sfilato a Milano durante la fashion week uomo per la collezione Spring/Summer 2026 per il brand PDF Channel di Domenico Formichetti. De Lellis non era con lui. Come lei stessa ha riferito tra le sue storie Instagram ha preferito dedicarsi ad organizzare la casa per la bimba che porta in grembo. La piccola sarà chiamata Priscilla. Il parto è previsto per fine estate, qualcuno sussurra anche prima.

A colpire il fatto che non solo De Lellis non era presente alla sfilata del ‘modello’ Tony, ma che nemmeno sui social abbia in qualche modo omaggiato il cantante. Solitamente, quando lei o lui si cimentano in nuove avventure professionali, si spalleggiano reciprocamente anche a livello pubblico stavolta no. Chi Magazine ha inoltre rimarcato che l’artista ha di recente smesso di dispensare like nei confronti della sua dolce metà. Non resta che attendere, in merito alla presunta crisi sentimentale, conferme o smentite da parte dei diretti interessati.