Giulia De Lellis, come procede la gravidanza: “Giorni impegnativi per il parto”

Giulia De Lellis sta vivendo, sicuramente, il periodo più magico della sua vita. Solo pochi mesi fa ha annunciato di essere in dolce attesa, un evento che mai nessuno avrebbe potuto prevedere, considerato che la sua storia d’amore con Tony Effe è cominciata solo la scorsa estate. Nonostante le numerose storie durature avute in questi anni, è con lui che Giulia si è sentita pronta a mettere su famiglia. Così tra poco verrà alla luce Priscilla, quella bambina che Giulia ha sempre desiderato. Infatti diventare mamma è un suo sogno fin da quando era piccola e ora non ci sta nella pelle all’idea che stia per diventare realtà.

In questo periodo Giulia ha fatto del suo meglio per non diventare monotematica e continuare a parlare anche di altri argomenti, di lavoro e tutto il resto, proprio per questo oggi ha approfittato per dare un aggiornamento al volo sulla sua gravidanza che sta procedendo a gonfie vele. Ha raccontato di aver trascorso gli ultimi giorni a girare tra ospedali e cose varie per risolvere tutte le cose burocratiche per il parto: “Chi ha figli o aspetta come me sa molto bene che il parto è una pratica” ha dichiarato.

Ma gdl di quanto è incinta se dice che la pancia era più grande al quarto mese🤌 Ma ci sono 4 mesi che è fidanzata? pic.twitter.com/xtvb6HwNlu — Ma&Mi zia di babyK🩵 (@bloccofacile) May 8, 2025

Giulia De Lellis: tutto pronto per il parto

Abbiamo appreso pochi mesi fa della gravidanza, questo vuol dire che Giulia è arrivata decisamente ad un buon punto, proprio per questa ragione sta preparando tutto. Ci ha tenuto a sottolineare infatti che per lei è importante organizzare tutto, ragione per cui è contenta di aver trascorso questi ultimi giorni ad occuparsi di tutto quello che serve in questo periodo così tanto cruciale della sua vita. A detta di Giulia adesso è davvero tutto pronto: non dobbiamo fare altro che attendere che la piccola Priscilla venga alla luce.

Anche papà Tony non ci sta più nella pelle, infatti molto spesso si ritrova a parlare proprio di come sarà come padre. Per l’occasione speciale, Giulia gli ha regalato anche un anello con una P gigante, che puntualmente il noto rapper sfoggia con molto orgoglio. Insomma, la piccola non è ancora venuta al mondo ed è già una bambina amatissima: nonostante l’accoppiata dei suoi genitori sia stata considerata insolita, di certo sia Giulia che Tony le vorranno molto bene.