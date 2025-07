Giulia De Lellis, Tony Effe da urlo per l’anniversario (ma lei non lo menziona)

Tony Effe e Giulia De Lellis spazzano via le voci di crisi. Nei giorni scorsi, dei presunti ben informati hanno sostenuto che l’influencer e il rapper fossero piombati in un periodo buio. La voce si è sparsa rapidamente. Qualcuno ha anche affermato che il cantante non avrebbe preso parte al baby shower in omaggio alla nascitura che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne porta in grembo. Le cose sono andate diversamente: Effe è stato regolarmente presente alla festicciola per Priscilla (questo il nome che la coppia ha scelto per la figlia). Il calcio definitivo agli spifferi relativi a una presunta crisi è poi arrivato nelle scorse ore. De Lellis ha pubblicato un post in cui la si vede raggiante, travolta da una moltitudine di rose rosse.

Il 30 giugno 2024 convolavano a nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. All’evento presero parte anche Giulia De Lellis e Tony Effe, entrambi amici della coppia formata dall’influencer trentino e dalla modella argentina. Si mormora che dopo la festa matrimoniale, ci fu la prima volta ‘intima’ per Giulia e Tony. Dunque il 30 giugno, oltre a essere l’anniversario di nozze di Moser e Cecilia, sarebbe anche l’anniversario di fidanzamento di Effe e De Lellis. Da qui il gesto romantico del cantante romano che nelle scorse ore ha fatto pervenire alla fidanzata una montagna di rose rosse.

L’ex volto di Uomini e Donne pare che abbia particolarmente apprezzato il pensiero del compagno. E infatti ha provveduto a postare uno scatto dei fiori sui suoi profili social. Il tutto incorniciato dal tappeto musicale rappresentato dalla canzone One and Only di Adele. De Lellis non ha specificato che le rose le sono state donate da Effe, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che sia stato proprio il rapper a regalargliele.

E perché mai non c’è stata alcuna menzione? Si sussurra che a Tony piaccia mantenere l’aria da duro e che non vada matto per mostrarsi in pubblico in situazioni sdolcinate. Non che non sia romantico in fondo. Semplicemente è un lato che preferirebbe tenere per sé.