Giulia De Lellis, tensione con Diletta Leotta: Iannone che combini? Gossip

Giulia De Lellis, sale la tensione con Diletta Leotta: Iannone che combini? Il gossip

Tensioni in corso tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis… Almeno questo è quello che rivela il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato un curioso retroscena riguardante le due ‘prime donne’ che pare non siano in rapporti idilliaci. Motivo? A far nascere qualche attrito sarebbe stato Andrea Iannone, fidanzato della De Lellis ed ex di Belen, che avrebbe dimenticato un ‘like’ di troppo sotto a una foto Instagram della conduttrice sportiva. E la questione sembrerebbe non essere stata digerita un granché bene da Giulietta…

“La crisi con il pugile Daniele Scardina dura da un po’, anche se i due potrebbero rivedersi presto” scrive Chi a proposito della vita sentimentale della presentatrice che, tra l’altro, “ha scelto di raccontarsi in un libro sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis”. Ed è qui che casca l’asino: “Tra le due non corre buon sangue per via di un ‘like’ che Andrea Iannone avrebbe messo sul profilo Instagram della Leotta pochi giorni prima di ufficializzare la storia con Giulia. Like non gradito”. Se fosse vero, verrebbe il sospetto che il centauro abbia un po’ un vizietto relativo ai ‘like’ social. Qualche settimana fa ne aveva pigiato uno pure su un commento assai positivo per la sua ex Belen. Chissà come avrà reagito Giulia…

Giulia e Andrea, tra Thailandia e Giappone: l’amore procede spedito

Retroscena gossippari a parte, Iannone e la De Lellis viaggiano con il vento in poppa. Giulia ha addirittura staccato la spina da tutti i suoi impegni di recente ed è volata insieme a lui in Asia, più precisamente in Thailandia e in Giappone per seguirlo nei Gran Premi asiatici. L’amore prosegue spedito tra i due, nonostante qualche intoppo ‘social’.