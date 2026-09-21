Giulia De Lellis svela quanto ci ha messo a rimanere incinta, poi parla dell’uso dei giocattoli intimi

Quanto tempo ci ha messo a rimanere incinta, l’uso dei giocattoli intimi, l’aumento di peso in gravidanza e molto altro: Giulia De Lellis, aprendo al box di domande su Instagram, si è lasciata andare a diverse confidenze. In primis, come già aveva ribadito in tempi non sospetti, ha lasciato intendere che la figlia Priscilla, avuta con Tony Effe, è stata voluta e non è “capitata”, come qualcuno aveva invece ipotizzato. L’imprenditrice digitale e influencer ha anche rivelato per quanti mesi lei e il rapper hanno provato a concepire.

Giulia De Lellis ci ha messo 7 mesi per rimanere incinta

De Lellis fa coppia con il cantante dall’estate 2024. La piccola Priscilla è nata l’8 ottobre 2025. “Quanto tempo ci ha messo a rimanere incinta? 7 mesi”, ha spiegato Giulia, aggiungendo che la DPP (data presunta del parto) è partita il 16 gennaio 2025. A conti fatti, significa che lei e il compagno avrebbero iniziato a cercare di avere un frutto d’amore poco dopo essersi conosciuti.

Spazio poi al ricordo del parto. L’influencer ha postato una foto realizzata in ospedale pochi attimi prima che entrasse in sala parto. “Ero felicemente terrorizzata”, ha reso noto. Ha anche spiegato che tutto d’un tratto c’è stato un clic dentro di lei e tutta la forza che una pensa di non avere spunta fuori in quel momento dove resta solo il desiderio di uscire dalla sala con il proprio figlio o la propria figlia.

De Lellis ha inoltre raccontato che nel corso della gravidanza è aumentata di circa “10/11 kg d’amore”. “L’ultimo mese non mi sono più pesata”, ha riferito, suggerendo alle donne incinte di mangiare sano, di cercare di controllarsi e di non preoccuparsi troppo dei kg in più, perché “tanto a perderli dopo c’è tutto il tempo”. E lei come ha fatto a tornare rapidamente in forma? Nessun particolare trattamento e nessuna particolare abitudine. De Lellis ha detto di aver semplicemente continuato ad alimentarsi bene e a fare sport, andando in palestra 3 volte a settimana.

L’imprenditrice digitale ha infine risposto a una domanda sull’allattamento, rivelando che lei ha allattato Priscilla finché ha avuto il latte. “Ahimè, non è stato molto”, ha chiosato. “Si parla spesso di post partum, ma poco dell’allattamento. Pensavo fosse più semplice da gestire. Avrei voluto saperne sicuramente qualcosa in più”, ha aggiunto.

Giulia De Lellis favorevole ai giocattoli intimi

Tra le domande dei fan relative alla gravidanza e alla maternità, ne è spuntata una particolarmente intima a cui De Lellis non si è sottratta. Una donna le ha chiesto se sia favorevole all’utilizzo dei giocattoli intimi. “Pure questo tabù ha stancato. Per me sono un grande sì. Ovviamente, come qualsiasi cosa, usati con intelligenza. Un po’ come la chirurgia estetica. Se ti fa stare bene, ti fa conoscere o apprezzare meglio te stessa o semplicemente rende tutto più piacevole, perché no?”, ha concluso.