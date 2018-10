Giulia De Lellis si racconta ai fan: la sua più grande paura e l’amore

Giulia De Lellis a cuore aperto: le parole sull’amore e le paure più grandi

Giulia De Lellis torna ad aprire il suo cuore ai milioni di followers che la seguono quotidianamente su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha fatta di strada da quando era solo la corteggiatrice di Andrea Damante. La simpatica romana ha realizzato gran parte dei suoi sogni e ancora oggi continua a lavorare duro per portare a termine tutti i suoi obiettivi di vita. In ogni caso, i momenti di nostalgia li hanno tutti, anche una ragazza come lei che da ormai diversi anni è circondata da tantissimo amore. La De Lellis ha invitato i suoi seguaci a porle tutte le domande che desideravano e tra le tante qualcuno le ha chiesto se sentisse la mancanza di una persona in particolare. La dolce donna non si è sottratta a tale e delicato quesito e senza giri di parole ha risposto di si.

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante: la nostalgia di qualcuno in particolare

Alla domanda ‘Ma ti manca qualcuno?’, Giulia risponde: “In questo preciso istante si. Sono umana anch’io.” Insomma, la De Lellis non ha paura di rivelare di avere nostalgia di una persona in particolare. In ogni caso, non ci è dato sapere di chi si tratti. Cerchiamo di escludere a priori Andrea Damante. La stessa ragazza ha smentito ogni possibile ritorno di fiamma futuro con l’ex volto del Trono Classico. Restando sempre in tema amore, la dolce donna si è lasciata andare a delle importantissime e anche inaspettate dichiarazioni. A quanto pare, nonostante le delusioni amorose che può aver ricevuto in passato, la De Lellis continua a non averne assolutamente paura. “Non ho paura dell’amore… Ho paura delle persone!”

Uomini e Donne, Giulia De Lellis: nuove rivelazione sulla sua vita privata

Ad oggi, Giulia si sente realizza e svela di essere la persona che desiderava. “Sto facendo di tutto per realizzare i miei sogni.. Ci riuscirò. Si, sono la persona che desideravo essere. Questo mi appaga più di tutto.” Come ogni essere umano, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha le sue paure e la De Lellis ne rivela una in particolare: “Quella di non poter provare più emozioni. Quindi di non vivere. Quindi di morire!”