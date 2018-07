Giulia De Lellis su Ida e Riccardo a Temptation: riferimento ad Andrea

Temptation Island, Giulia De Lellis commenta Ida e Riccardo: riferimenti alla storia con Andrea Damante

Tutti immobili davanti alla tv per la terza puntata di Temptation Island. Anche Giulia De Lellis ha fatto sapere ai suoi fan di stare a seguire la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. L’ex (?!) fidanzata di Andrea Damante sembra sia una grande sostenitrice del docu-reality di Canale 5. Con un video postato tra le sue Instagram Story, la bella romana ha espresso la sua opinione su una coppia in particolare. A quanto pare, la ragazza è rimasta stupefatta di fronte al falò di confronto anticipato tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ricordiamo che questi ultimi hanno preso parte e hanno trovato l’amore a Uomini e Donne, proprio come la nota ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis commenta Temptation Island e la scelta di Ida e Riccardo: pensiero ad Andrea?

Giulia De Lellis ha fatto sapere di apprezzare la scelta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di lasciare insieme Temptation. La coppia nata nello studio del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti fatto sapere di essere innamoratissima e sicurissima della proprio storia d’amore. L’ex di Andrea Damante ha rivelato: “No vabbe ragazzi, ma loro? Brava Ida, bravi ragazzi. Perché ci vuole più coraggio ad andare avanti e perdonare… piuttosto che starsi a lasciare… io ne sono proprio felice!” A primo impatto, le parole della De Lellis sembrano essere un riferimento assolutamente non casuale nei confronti della sua attuale situazione sentimentale con Andrea.

Temptation Island, Giulia De Lellis commenta la terza puntata: pensiero ad Andrea Damante?

Giulia sembra abbia commentato la scelta di Ida e Riccardo facendo anche riferimento alla sua situazione con Andrea. Al momento, infatti, ancora non sappiamo se i due siano realmente tornati insieme. In ogni caso, la ragazza ha più volte ribadito di voler vivere giorno per giorno e di voler capire cosa né sarà di lei e del suo amore con Damante. Una cosa è certa, i due si sono riavvicinati molto e il ritorno di fiamma potrebbe essere molto vicino.