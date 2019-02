Giulia De Lellis, spuntano i fuori onda del serale di Uomini e Donne: il video

Uomini e Donne serale, Giulia De Lellis protagonista della scena: i fuori onda sono esilaranti

Giulia De Lellis sarà tra i volti noti di Uomini e Donne chiamati a partecipare alla scelta di Teresa Langella (che andrà in onda venerdì sera). Il suo ruolo al serale sarà quello di dare alla tronista suggerimenti sul look e l’outfit che la stessa deciderà di indossare il giorno della scelta. Per dare ai telespettatori un’idea di quello che vedranno, comunque, su Witty Tv e durante le trasmissioni pomeridiane sono stati mandati in onda degli spezzoni del programma in prima serata. Pochi minuti fa, per esempio, sulla pagina Instagram di Witty sono stati condivi dei video che vedevano proprio la De Lellis protagonista. Oltre al breve tutorial sui consigli di moda, però, sono stati pubblicati anche dei fuori onda.

Si tratta di bloopers, come si dice nel gergo, ovvero dei tagli/errori dove Giulia De Lellis da il meglio di sé. Le scene tagliate dalla produzione sono esilaranti e mostrano il lato ironico e senza filtri dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ad onor del vero, però, bisogna dire che Giulia (nella clip originale e ripulita dagli errori) risulta essere padrona della scena, a suo agio e conoscitrice della materia. I fan, ovviamente, non vedono l’ora di vederla all’opera. Se siete curiosi, comunque, di seguito troverete i fuori onda di cui stavamo parlando.

Uomini e Donne: Giulia De Lellis e Irama a San Valentino più innamorati che mai

Questo per Giulia De Lellis è sicuramente un periodo d’oro. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oltre a collezionare successi in campo professionale, è anche felicemente fidanzata. Dopo la fine della relazione con Andrea Damante Giulia ha ritrovato l’amore. Adesso sta insieme a Irama, ex allievo di Amici e cantante molto amato dal pubblico italiano. I due non fanno altro che dedicarsi dolci parole d’amore sui social, e lo hanno fatto pure oggi, in occasione di San Valentino, mostrandosi innamorati più che mai.