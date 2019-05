Giulia De Lellis e Sonia Lorenzini allo stesso party: c’è pure Ginevra Pisani

Giulia De Lellis e Sonia Lorenzini si incontrano di nuovo: allo stesso evento c’è anche Ginevra Pisani

Tra i volti noti del mondo della tv che hanno preso parte all’evento Tezenis organizzato oggi a Verona non poteva mancare Giulia De Lellis, testimonial del brand. Lei, però, non è stata l’unica ex protagonista di Uomini e Donne ad essere stata invitata alla sfilata. Tra le persone presenti alla grande festa per il lancio della nuova collezione di Tezenis c’era anche lei: Sonia Lorenzini, ex tronista ed “ex amica” della De Lellis. In passato le due sono state molto legate ma poi, per motivi personali, le loro vite hanno preso delle strade diverse. Non sappiamo se Giulia e Sonia si siano ritrovate effettivamente faccia a faccia oggi. Riesce difficile però immagine che, presenti nello stesso posto alla stessa ora, gli sguardi delle due non si siano incrociati nemmeno una volta. Per quel che sappiamo, però, entrambe potrebbero essersi semplicemente ignorate per tutto il tempo.

All’evento Tezenis, oggi, è stata invitata anche Ginevra Pisani. Quest’ultima, come molti ricorderanno, partecipò a Uomini e Donne come corteggiatrice proprio nello stesso anno di Sonia Lorenzini. Entrambe erano scese per conoscere lo stesso ragazzo, ovvero Claudio D’Angelo. Sia durante il Trono Classico che dopo tra le due non è mai corso buon sangue. In diverse occasioni, e anche a distanza di tempo, sui social si sono infatti lanciate spesso delle frecciatine. Chissà se oggi avranno avuto modo di parlare o se, per evitare questioni, hanno preferito fare finta di niente.

Uomini e Donne, Ginevra Pisani contro Sonia Lorenzini: la frecciatina

L’ultima volta che un utente sui social aveva paragonato Sonia Lorenzini a Ginevra Pisani quest’ultima, senza mezzi termini, aveva fatto chiaramente intendere di non aver apprezzato particolarmente il confronto. “Mi sento offesa”, aveva scritto in un commento di risposta lasciato su Instagram, probabilmente consapevole del fatto che quelle parole, nel giro di poco tempo, sarebbero arrivate alla diretta interessata.