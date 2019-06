Giulia De Lellis si confessa a cuore aperto: sogno di maternità e nozze

Giulia De Lellis si confessa ma non rivela nulla su Iannone e Damante

Che Giulia De Lellis stia riscuotendo un grande successo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, non è una novità. Giulietta infatti incassa un successo dopo l’altro, sia nella professione di influencer sia come attrice. Sta infatti girando una serie con Wittytv che la sta impegnando molto, ma nonostante il lavoro, la De Lellis di certo non è fuori dal gossip nostrano. Sembra infatti che la parentesi con l’ex Andrea Damante sia stata ufficialmente chiusa e che si stia frequentando con l’ex di Belen, Andrea Iannone. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Spy la scorsa settimana, anche se non ci sono state né conferme né tanto meno smentite da parte di entrambi, i due sono stati paparazzati più volte insieme. Che sia davvero sbocciato l’amore? Intanto Giulia è stata intervistata dal Magazine di UeD e in questa occasione ha raccontato il sogno di maternità e del matrimonio e il bellissimo rapporto con la nipotina, Matilde.

Giulia De Lellis e il sogno delle nozze: “Tra dieci anni mi vedo mamma e moglie!“

Una bella intervista quella realizzata dalla rivista Uomini e Donne Magazine ad una delle protagoniste più discusse del nostro gossip. Giulia De Lellis ha raccontato i suoi sogni e dove si vede tra dieci anni: “Mi vedo mamma, moglie e donna indipendente“. “Oggi sto facendo tutto quello che faccio per arrivare a tutto questo. Speriamo di farcela“, svela alla rivista. Chiuso il ritorno di fiamma con Damante (mai confermato da nessuno dei due, nonostante le paparazzate, ndr.), la De Lellis sembra stia frequentando da un po’ il pilota, Iannone. Ovviamente sull’ex e sulla nuova fiamma, Giulia non ne ha fatto parola, ma ha confessato: “Non ho nessun sassolino nella scarpa, e mi reputo molto fortuna di questo“. A cosa si riferiva Giulia? Probabilmente se stava parlando di Andrea Damante, ha fatto capire chiaramente che le cose per lei stanno bene così e che non ha nulla da recriminare o rimpiangere.

Giulia e il rapporto con la nipotina: “Lei è nata nel periodo più brutto della mia vita“

Un bellissimo rapporto quello di Giulia De Lellis con la tenerissima nipote, Matilde. La piccola è stata una vera medicina per lei, in quanto è nata nel periodo più brutto e buio nella vita dell’influencer. Così ha parlato l’ex gieffina: “Quando sono con lei, per me non esiste altro. E queste forti sensazioni le collego anche la fatto che lei è nata nel periodo più brutto della mia vita. Mi ha davvero rimesso al mondo. Lei è ed è stata il mio angelo!“.