Giulia De Lellis, accuse: “Ha donato 20€ per la raccolta fondi”. La smentita

Giulia De Lellis ha donato 20€ per la raccolta fondi di Ferragnez? L’influencer smentisce la notizia

In queste ultime ore Giulia De Lellis è stata duramente criticata sui social a causa di una particolare notizia, che riguarda le raccolte fondi create per aiutare gli ospedali a contrastare il Coronavirus. Scendendo nel dettaglio, l’influencer è stata accusata di aver donato solo 20 euro alla raccolta fondi organizzata da Fedez e Chiara Ferragni per la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. In molti l’hanno criticata, poiché considerata da loro una cifra molto bassa se paragonata al lavoro che fa. Un’accusa molto forte quella a cui oggi si ritrova a rispondere Giulia. Durante una diretta, attraverso la quale risponde alle domande dei suoi fan, la De Lellis sceglie così di smentire la notizia. L’influencer appare abbastanza sconvolta per questa notizia che sta circolando in rete, tanto che ammette di non sapere il motivo per cui se ne stia parlando.

Giulia De Lellis smentisce dopo le accuse: “No, ma ben venga chi ha donato 20€)

“Non lo so perché in tanti mi avete scritto questa cosa. Non ho donato 20 euro, ma ben venga a chi ha donato 20 euro a non so quale associazione”, risponde così Giulia alle critiche riguardanti la sua presunta donazione di 20 euro. “Se tutti donaste 20 euro saremmo un passo avanti. Io ho fatto 4 – 5 donazioni importanti agli ospedali che mi stanno più a cuore. Poi ho fatto altre piccole donazioni ad altri ospedali”, in questo modo la De Lellis invoglia i suoi fan a fare la propria donazione agli ospedali che hanno bisogno di aiuto in questo momento critico per l’Italia. Nel frattempo, il pubblico è curioso di conoscere i motivi per cui al momento è distante da Andrea Iannone. Proprio ieri, la De Lellis ha scelto di rispondere a questa curiosità, confermando la rottura.

Giulia De Lellis e altri personaggi noti vicini agli italiani sui social

Giulia De Lellis non è l’unico personaggio noto ad aver dato il suo contributo alle raccolte fondi per gli ospedali italiani. Sono tanti i volti conosciuti che si stanno impegnando per aiutare l’Italia a risollevarsi da questo periodo buio. Intanto in molti, come anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, hanno pensato bene di tenere compagnia a tutti gli italiani con delle dirette su Instagram.