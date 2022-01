Giulia De Lellis si spoglia per il suo compleanno: il motivo fa discutere

Compleanno amaro per Giulia De Lellis. L’influencer ha contratto il Covid-19 e così non ha potuto festeggiare con parenti e amici come di consueto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha compiuto 26 anni in isolamento, in attesa di sconfiggere il maledetto virus che la sta mettendo a dura prova fisicamente e psicologicamente. Nonostante tutto la giovane ha trovato il modo di far chiacchierare anche in questa situazione così particolare.

Sabato 15 gennaio, data di nascita della De Lellis, Giulietta ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono senza vestiti addosso. La fidanzato di Carlo Beretta copre con le mani le sue nudità. Capelli sciolti, preziosi orecchini e un grande sorriso. Immagini sensuali e provocanti, accompagnate da un lungo messaggio.

Nella didascalia Giulia De Lellis ha infatti spiegato che vuole mostrarsi sorridente e senza nulla addosso perché non ne ha più bisogno. Col tempo la base – ovvero la sua personalità e il suo io interiore – è diventata solida e granitica. L’ex fiamma di Andrea Damante ha rimarcato di trovarsi a casa da sola ma di aver ricevuto lo stesso tanto amore in questa ricorrenza per lei così importante.

“Grazie alla vita per avermi guidata fin qui e a me stessa soprattutto per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla”

Tanti i like alle foto di Giulietta così come i commenti con gli auguri. Molti da parte di personaggi famosi e colleghi come: Michela Andreozzi, Francesca Rocco, Ana Laura Ribas, Gianmarco Valenza, Ludovica Valli, Ivana Mrazova, Paola Turani. Ovviamente non sono mancate le critiche: c’è chi ha trovato del tutto inappropriata la decisione di spogliarsi in occasione del compleanno. Una mossa, a detta di qualcuno, acchiappa follower.

Per il momento Giulia De Lellis ha preferito non replicare a queste insinuazioni: la neo 26enne sta già affrontando un periodo difficile della sua vita e non ha voglia di rispondere agli haters. Giulia – che ha ricevuto tantissimi fiori per il suo compleanno come mostrato in una storia Instagram – non vede l’ora di riprendere con la sua quotidianità, fatta di molteplici impegni e progetti. La De Lellis vuole continuare a lavorare come conduttrice e attrice dopo le ultime esperienze sul piccolo e grande schermo.