Giulia De Lellis serata scatenata: ci sono anche Fedez e Briatore

Giulia De Lellis, colpita dal figlio di Flavio Briatore: serata scatenata a Porto Cervo, c’è anche Fedez. Intanto Damante resta bloccato all’aeroporto di Praga

Serata di svago e ballo per Giulia De Lellis, che sta trascorrendo delle spensierate vacanze in Sardegna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sbarcata nelle scorse ore nel noto locale Billionaire di Porto Cervo e si è scatenata in pista, come testimoniato da diverse Instagram Stories. Durante la nottata Giulia è stata particolarmente colpita dal figlio di Flavio Briatore, Nathan Falco, presente alla consolle assieme al vip del momento, Fedez. Il rapper, infatti, dopo essere stato a cena al tavolo di Briatore, si è reso protagonista di un mini concerto. E Giulia ha ripreso qualche scampolo dello show. Intanto il suo ex fidanzato Andrea Damante rimaneva imbottigliato nel traffico aereo di Praga…

Storie parallele: Fedez, Giulia De Lellis e Andrea Damante

Storie parallele: Fedez suona al Billionaire, non prima di aver cenato con i padroni di casa, Nathan e Briatore (l’imprenditore su Instagram ha avuto parole al miele per il cantante: “Falco a cena con Fedez, molto felice. Grande artista e grande uomo”); Giulia De Lellis arriva quando la serata decolla in pista e, notando il fidanzato della Ferragni e lo scatenato figlio di Briatore in consolle, scrive stupita “Shockata da Nathan”. La notatta poi prosegue tra musica e ballo, fino alle ore piccole. A centinaia di km di distanza il suo ex compagno Andrea Damante resta invece bloccato all’aeroporto di Praga. Nella capitale ceca avrebbe dovuto fare scalo per poi raggiungere Rodi e suonare al Paradiso Beach Club. Ma il suo aereo che arrivava dalla Spagna è giunto in ritardo, niente scalo e addio serata in Grecia (qui i dettagli).

Andrea Damante e Giulia De Lellis: la storia è finita

Sembrava che tutto avrebbe dovuto sistemarsi, sembrava che il ritorno in love era ormai cosa fatta. Invece pare che qualcosa sia andato storto e che Giulia e Andrea abbiano definitivamente preso strade diverse. D’altra parte è stato lo stesso deejay veronese, una decina di giorni fa, a mettere tutto a tacere, lasciando residue speranze ai fan: “Io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente. Quindi evitate di fare commenti e scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace”.