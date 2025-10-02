Giulia De Lellis “scortata in clinica”: giallo sul parto e depistaggi

Scoppia il caso attorno al tanto atteso parto di Giulia De Lellis. L’influencer e il compagno Tony Effe sarebbero ormai a un passo dal diventare genitori della loro prima figlia, Priscilla. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il momento sarebbe imminente: la coppia si troverebbe già in ospedale, pronta ad accogliere la nuova arrivata. Ma c’è un dettaglio che ha fatto drizzare le antenne ai fan più attenti: qualcosa non torna. Alcuni indizi social hanno fatto sorgere più di un dubbio. E a fare chiarezza ci pensa l’esperto di gossip.

Giulia De Lellis ha partorito? L’indiscrezione e la (presunta) smentita

“Giulia De Lellis è in clinica al Gemelli (ospedale di Roma, ndr), alle 13.00 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio. Super scortata e in massima riservatezza“, scrive nelle sue storie Instagram. Un aggiornamento che in breve tempo ha diviso il web: da una parte chi la difende per aver scelto la privacy totale, dall’altra chi storce il naso. E nemmeno il tempo di far circolare l’indiscrezione, che l’influencer spiazza tutti. Nelle sue storie social compare una foto: si vede solo la spesa poggiata alla cassa del supermercato. Di lei, nessuna traccia. Nessun volto, nessun dettaglio riconoscibile. Una mossa strategica per depistare il gossip in un momento così delicato? Secondo Amedeo Venza, sì. “È ovvio che sono storie per depistare. L’avete vista in viso in una sola storia? No. È un lieto evento“, conclude.

C’è chi è convinto che stia già partorendo e chi pensa sia solo una voce di corridoio. La data prevista per il parto – secondo le indiscrezioni – era nei primi giorni di ottobre, ma nulla è confermato. Una cosa però è certa: Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo queste ore lontano dai riflettori, nel massimo riserbo. E, tutto sommato, è comprensibile: in un mondo dove ogni gesto diventa notizia, proteggere la propria intimità è forse l’unico vero lusso.

Paparazzati per la prima volta insieme nel 2024, la conferma della loro relazione è arrivata pochi mesi dopo con una tenera foto social che ha fatto il giro del web. Da quel momento, l’influencer e il rapper sono diventati inseparabili. Nel frattempo, non sono mancate indiscrezioni su presunte crisi, ma la coppia ha sempre continuato a mostrarsi unita, lasciando parlare i fatti. Poi l’annuncio della gravidanza e ora l’attesa della piccola Priscilla, pronta a coronare il loro sogno d’amore. A breve saranno in tre e potranno scrivere il primo capitolo della loro vita da famiglia.