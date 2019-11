Giulia De Lellis-Sanremo: cos’è accaduto. Parlano fonti vicine al Festival

Giulia De Lellis – Sanremo 2020: cosa è accaduto. Parlano fonti vicine alla kermesse e alla Rai, il retroscena

Nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione che ha raccontato di un rifiuto della Rai al coinvolgimento di Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020. A lanciarla è stato il portale Dagospia che ha narrato anche che l’idea sarebbe partita da Francesco Facchinetti, il manager dell’influencer. Oggi, a far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Fanpage.it che ha raccolto conferme da fonti vicine alla kermesse canora su quanto riportato dal sito diretto da Roberto D’Agostino. E tutto pare tornare: Facchinetti avrebbe cercato di portare la sua assistita sull’Ariston ma avrebbe trovate porte chiuse.

Facchinetti ha proposto Giulia per Sanremo: arrivano le conferme

“Fonti vicine al Festival hanno confermato a Fanpage.it l’indiscrezione secondo la quale la nota influencer romana, oltre 4 milioni di follower su Instagram, sarebbe stata proposta alla Rai per affiancare Amadeus sul palco dell’evento televisivo e musicale più popolare in Italia”, si legge sulla testata che poi aggiunge che la “Rai ha preferito declinare l’invito e non coinvolgere la giovanissima influencer”. Facchinetti avrebbe puntato sulla popolarità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sui social è seguitissima da un pubblico giovane. L’idea del manager sarebbe stata quindi quella di provare a ‘forzare’ sul tasto ‘giovanile’ per intercettare quella ghiotta fetta di pubblico. Sforzi, però, che sarebbero stati vani.

L’indiscrezione lanciata da Dagospia: il retroscena Giulia De Lellis – Sanremo – Francesco Facchinetti

“Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti avrebbe provato a proporla trovandosi di fronte a un secco ‘no grazie’”. Questa l’indiscrezione fatta trapelare da Dagospia nelle scorse ore; indiscrezione che ha trovato conferma lungo le colonne di Fanpage.