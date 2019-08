Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio

Giulia De Lellis svela come va la sua relazione con Andrea Iannone e poi esprime un ‘dolce’ desiderio

Così innamorata, forse, Giulia De Lellis non l’avevamo mai vista. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fidanzata, da qualche mese, con il pilota di Moto GP Andrea Iannone e le cose vanno più che bene. La coppia infatti è così in sintonia che non sembra unita da poco tempo, ma sembra quasi si conoscano da anni, anche se in realtà non è così. Insomma, Giulia ed Andrea formano una coppia perfetta così tanto che i loro fan sognano di avere una storia d’amore proprio come la loro. Il 2019 per Giulia è e sarà un anno a dir poco prezioso sia per il suo privato e sia per il suo lavoro. Molto presto, infatti, nelle librerie arriverà anche il suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’: insomma per l’influncer da più di 4 milioni di follower questo è un periodo davvero d’oro. Oggi, però, la De Lellis si è voluta dedicare proprio a loro, alle sue ragazze, e su Instagram alle quali ha concesso una seduta di ask.

Giulia De Lellis: la rivelazione su Andrea Iannone e quel suo desiderio

Da Lugano, dove Andrea Iannone vive, Giulia De Lellis ha confessato alle sue ragazze che si stava annoiando e così si è offerta di rispondere alle loro curiosità. Tra i consigli di bellezza, la modella ventitreenne ha parlato della sua relazione con il suo fidanzato, del suo libro in uscita ed ha espresso un piccolo, ma dolcissimo, desiderio. Giulia De Lellis ha rivelato alle sue fan di essere andata a convivere con Andrea Iannone sin da subito. Effettivamente, è così, ormai l’influencer la vediamo sempre meno a Verona, dove ha casa, e molto più a Lugano tra le mura della villa del pilota. La convivenza con il suo amato è sicuramente dovuta alla distanza, abbastanza corposa, che separa i due. A chi le ha chiesto se il suo libro, in uscita il 17 Settembre 2019, l’ha fatta emozionare, Giulia ha risposto “Spesso”, postando una foto dove la si vede con gli occhi lucidi e spiegando:“Io post giornate di scrittura pesanti”. E in più, ma non meno importante, la De Lellis quando ha rivelato di annoiarsi perché “I ragazzi fanno cose in moto e non mi vogliono” ha espresso un dolce desiderio: “Penso che andrò comunque a vestirmi da motociclista. Andrea ha tante tute, anche di quando era piccolo. Io ne vorrei una così tanto…”.

Andrea Iannone esaudisce il desiderio della fidanzata, in parte

Subito dopo il termine delle risposte, Giulia è apparsa nuovamente annoiata ed ha annunciato: “Niente ragazze, ora vado a vestirmi e rubo la prima moto che capita così vado a farmi un giro visto che ho un fidanzato pilota che non mi porta neanche a fare un giro”. Iannone però si è precipitato subito dalla sua ragazza e l’ha accontentata. Il pilota l’ha fatta salire in sella e l’ha portata a sfrecciare in stradae. Prima però le ha fatto un prezioso dono: il casco della sua prima fidanzatina. Giulia sembra aver apprezzato tanto, tant’è che ha poi scritto su Instagram: “Oddio mi porta. Io fashion grazie alla prima fidanzatina di Andre. Adoro!”. Desiderio esaudito, in parte. Ora a Iannone manca solo di regalare una tuta alla sua Giulietta!