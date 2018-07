Giulia De Lellis: le risposte ai fan lasciano molti dubbi su Damante

Giulia De Lellis risposde ai fan. La giovane influencer segue la stessa linea del deejay veronese e sorgono molti dubbi sulla love story

Giulia De Lellis è appena tornata dal viaggio lavorativo che l’ha impegnata negli Usa, a Los Angeles, e subito si è concessa ai suoi fan, rispondendo a una serie di domande attraverso delle Stories su Instagram. Tanti gli argomenti trattati: il futuro viaggio dei sogni, la voglia di maternità, il nome dei futuri figli, che cosa significhi per lei l’amore e il problemino del fuso orario che da sempre le dà qualche grattacapo. E Andrea Damante? Come procede il ri-avvicinamento con il deejay veronese? La questione si fa sempre più fitta e misteriosa, lasciando molti dubbi in sospeso.

Andrea Damante: Giulia De Lellis e il silenzio assordante. Strategia comune?

“Jet-Lag, ogni volta la solita storia. Per me è un trauma quando torno dall’America o posto con fuso pesante”, ha fatto sapere Giulia a chi le ha chiesto come mai avesse problemi d’insonnia in questo periodo. Spazio poi al viaggio dei sogni. Destinazione? “Bali”. E un figlio? A quanti anni lo vorrebbe? “Voglio un figlio da che ho memoria”, è stata la secca e convinta risposta. Nome dei futuri pargoli? “Gioia, Ginevra, Rebecca, Leonardo”. L’argomento si sposta poi sui sentimenti: “Cos’è per la De Lellis l’amore? “Tante cose, quasi tutte”. E Damante? E qui gatta ci cova, visto che sul deejay veronese non è stata pronunciata alcuna parola. Un silenzio assordante. Lo stesso silenzio dietro cui si è trincerato Andrea pochi giorni fa e che sta lasciando più di qualche dubbio ai fan. I due hanno stabilito una linea comune da seguire oppure si sono allontanati dopo il riavvicinamento?

Giulia e Andrea: che succede?

Dopo la paparazzata del settimanale Chi e il trambusto mediatico dei giorni successivi Andrea e Giulia hanno fatto calare il silenzio sul loro rapporto. Lei è volata in America per motivi di lavoro, lui è sempre impegnato alla consolle, girando in lungo e in largo la Penisola. Ed ora? La frequentazione tra i due proseguirà o meno? Per il momento tutto tace e il fatto che entrambi non abbiano speso una parola l’un per l’altra durante le loro ‘confidenze’ ai fan apre a un paio di congetture: i due vogliono essere molto cauti e continuare a frequentarsi in gran segreto per evitare pettegolezzi oppure qualcosa non sta andando per il verso giusto e le loro strade, dopo essersi incrociate nuovamente, stanno tornando a dividersi?