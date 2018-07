Andrea Damante svela: cosa non rifarebbe? A chi pensa? Ritorno a UeD?

Andrea Damante: cosa non rifarebbe? A chi sta pensando in questo momento (pare non a Giulia)? Ritorno a Uomini e Donne? Tutte le risposte del deejay veronese

Come sta Andrea Damante? E con Giulia De Lellis quando arriverà la definitiva ri-unione? Ma poi, questo benedetto ritorno in love ci sarà oppure no? In questi mesi turbolenti, sentimentalmente parlando, rifarebbe tutto? E più in generale ha qualche rimpianto? E ancora: ipoteticamente ritornerebbe sul Trono più famoso d’Italia, quello di Uomini e Donne? Tante domande e altrettante risposte. Il deejay veronese si è confidato con i suoi numerosi follower di Instagram, ora rispondendo chiaramente, ora dribblando con astuzia qualche domanda furbetta. Andiamo a scoprire cosa ha detto e cosa non ha detto, visto che a volte i silenzi, come si suol dire, valgono più di mille parole.

Giulia De Lellis: Andrea Damante dribbla la domanda, ma rifarebbe “Tutto”

Pronti via e i follower gli chiedono se rifarebbe tutto quello che ha fatto in questi anni. Il bel Damante non ha alcun dubbio a riguardo: “Tutto”. Scontato notare che la risposta tanto lapidaria quanto chiara sottenda di fatto che pure nel rapporto con Giulia De Lellis rifarebbe le stesse scelte. E a proposito della sua ex fidanzata (al momento ancora tale è, ossia ex. I due infatti hanno precisato che non stanno insieme, anche se stanno cercando una strada per intrecciare nuovamente i fili dell’amore) gli è giunta una domanda furbetta: “Pensi a qualcuno in questo momento?”. Certo non compare il cognome De Lellis, ma scommettiamo che in molti dietro a quel ‘qualcuno’ hanno pensato che si celasse proprio Giulietta. E scommettiamo anche che tanti avrebbero sperato che Andrea spendesse un pensiero per la ragazza. Invece niente. Solo un simpatico ‘dribbling’: “A un piatto di pasta enorme”.

Andrea e il Trono di Uomini e Donne: “Un’esperienza unica e tale deve rimanere”

E Giulia? Su di lei (che tra l’altro in queste ore è felice e spensierata in America) il deejay non ha spiaccicato una parola. Che succede? A onor del vero anche la De Lellis non ha più detto nulla sul suo ex negli ultimi giorni. Che il tentativo di ri-unione stia naufragando? Lo scopriremo… Ma torniamo su Damante e i suoi fan che gli hanno chiesto un’altra curiosità stuzzicante: rifarebbe Uomini e Donne? “è un’esperienza unica e tale deve rimanere”. Altra chicca è il pensiero su futuri figli. In questo caso non avrebbe dubbi sul nome: “Alessandro o Emma”.