Giulia De Lellis, Raffaella Mennoia le scrive. È lei la donna ‘misteriosa’? La frase non passa inosservata

L’amicizia di Giulia De Lellis e Raffaella Mennoia è andata oltre il programma Uomini e Donne. Le due si sono conosciute grazie al dating show di Canale 5 e da allora non si sono più perse di vista. Spesso e volentieri, Giulia e Raffaella si scambiano dolcezze via social, dediche e frasi che dimostrano quanto sia grande l’affetto che le unisce. L’autrice del programma di Maria De Filippi è costantemente presente nella vita della celebre influencer ed è probabile che sia proprio stata lei a consigliarle di scrivere il libro ‘Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza’ con il quale ha riscosso un gran successo.

Giulia De Lellis: e la donna ‘senza nome’ che ha creduto in lei sin da subito

Si, proprio così. E questo ce lo fa pensare ancor di più una frase che proprio poco fa la Mennoia ha dedicato a Giulia. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, è necessario fare un breve passo indietro. Domenica scorsa, la De Lellis è stata protagonista di una delle interviste per Vanity Fair Stories. La fidanzata di Andrea Iannone, tra le tante cose, ha parlato anche del libro che ha pubblicato ed ha rivelato che inizialmente non era proprio convinta di volerlo scrivere. Insomma, Giulia probabilmente aveva un po’ di dubbi e qualche timore. È stata poi una donna ‘misteriosa’ (della quale ha evitato di fare il nome) a darle la forza giusta dicendole che con il suo manoscritto avrebbe aiutato chi come lei stava attraversando un momento difficile. “È una donna che molto probabilmente è stata la prima a credere in me. Lei senza nessun tipo di interesse quando ho bisogno di un consiglio me lo da. Ed è stata lei a dirmi di scrivere questo libro perché ‘magari può aiutare te o gli altri’. Quando ho finito di scriverlo mi sono detta che lei è davvero un genio”, ha spiegato la modella.

Raffaella Mennoia e la dedica a Giulia: la frase scatena molti dubbi

E oggi Raffaella Mennoia le ha dedicato questa frase: “La vera forza non si misura da chi hai sconfitto, ma da cosa hai protetto”. Dunque, queste parole si vanno un po’ collegare a quelle pronunciate da Giulia durante l’intervista a Vanity Fair. Che sia proprio l’autrice di Uomini e Donne questa donna ‘misteriosa’ di cui ha parlato? Chissà! Qualcuno ha pensato che potrebbe essere anche Maria De Filippi…quale sarà la verità? La curiosità è davvero tanta!

Giulia De Lellis: A cosa si riferisce la frase di Raffaella?

Certo, può anche darsi che la Mennoia si riferisca ad altro. Per esempio, per alcuni questa frase potrebbe avere un significato diverso. Qualcuno infatti insinua che Giulia probabilmente stia passando un periodo non facile, anche se lei fino ad ora non ha dato nessun ‘strano’ segnale. L’influencer, però, qualche giorno fa ha annunciato che sarebbe tornata a Roma per un problema famigliare. Che l’autrice si riferisca a questo? Chissà!