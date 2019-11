Giulia De Lellis: “L’ultima volta sono stata male”, confessioni e segreti

Giulia De Lellis, intervistata per Vanity Fair Stories si racconta

Bella, giovanissima e molto ambiziosa. Lei è Giulia De Lellis, una ragazza che, dopo essere partita da Uomini e Donne, è diventata una vera e propria star. Basti pensare che sui social è seguita da più di 4 milioni di persone (pure Berlusconi si è complimentata con lei) e il suo libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza, ha scalato tutte le classifiche non appena è uscito. Insomma, Giulia ha solo 23 anni ma ha già una carriera ricca di successi. E per lei, ovviamente, non è finita qui. In testa, come ha rivelato oggi, durante l’intervista per Vanity Fair Stories, ha tanti, anzi, tantissimi progetti. A cosa mira? A diventare una vera e propria imprenditrice. E, diciamoci la verità, lei per far ciò ha già tutte le carte in regola. Giulia è una di quelle persone che sono partite dal ‘nulla’ ma che, grazie all’impegno e anche ad un pizzico di fortuna, ce l’hanno fatta. E di questo lei, ancora oggi, si dice incredula.

Il segreto del successo di Giulia De Lellis? La sua onestà

Come ha fatto a diventare così amata e seguita? Non lo sa neppure lei però crede di aver capito qual è il suo ‘segreto’: l’onestà. “Essendo stata molto dall’altra parte, so bene cosa vuole la mia gente, le persone che mi seguono. E quindi già una piccola selezione riesco a farla, riesco ad essere molto vicina ai loro gusti. Perché io sono molto come loro, sono sempre rimasta come loro – ha precisato Giulia – Inoltre le persone si fidano di me. Tutto gira intorno all’onestà, se io parlo di un qualcosa con estrema verità, loro la provano e confermano la mia teoria, la seconda volta si fidano e via dicendo. Sono anni che si fidano di me”. Alla De Lellis, infatti, non è mai capitato che qualcuno la contestasse accusandola di raccontare bugie.

L’influencer parla di una donna misteriosa, di chi si tratterà?

Con il suo libro, Giulia ha sbancato. La modella ha confessato che all’inizio neppure lo voleva scrivere ma che è stata, poi, una donna ‘misteriosa’ a spingerla ad intraprendere questo nuovo progetto. “Non ho mai detto il suo nome perché, secondo me, a lei non piace essere citata – ha detto la De Lellis – È una donna che molto probabilmente è stata la prima a credere in me. Lei senza nessun tipo di interesse quando ho bisogno di un consiglio me lo da. Ed è stata lei a dirmi di scrivere questo libro perché ‘magari può aiutare te o gli altri’. Quando ho finito di scriverlo mi sono detta che lei è davvero un genio”. Chi sarà questa signora misteriosa?

Giulia De Lellis: “L’ultima volta che sono stata male per i social”

Sui social, si sa, si vive d’odio ed amore. Durante l’intervista per Vanity Fair Stories, Giulia ha confidato di non leggere mai i commenti sotto le sue foto perché l’ultima volta che l’ha fatto è successo qualcosa che le ha fatto molto male. “Due anni fa ho messo una foto di mia nipote appena nata e le persone sono state di una cattiveria, di una malignità che io ero talmente sconvolta che mi sono detta ‘ma perché devo leggere queste cose?’. Da quel giorno ci sono rimasta così male che non leggo più nulla e quindi non mi tocca più niente”, ha raccontato l’influencer.

La De Lellis tra 10 anni: madre, moglie ed imprenditrice

E tra dieci anni come si vede Giulia De Lellis? “Nel mio posto del cuore, a Verona. Se tutto va bene, sicuramente con 3 bambini, sposata e con qualche azienda che porti il mio nome, segno che io in questo mondo ci sono stata”. Dunque, un’imprenditrice a tutti gli effetti!