Giulia De Lellis pronta al matrimonio? Le parole che fanno sognare i fan

Giulia De Lellis è tornata insieme ad Andrea Damane e sogna il matrimonio? Ultime news

Sono tornati al centro della scena della cronaca rosa da ormai diverse settimane. Dopo aver ufficializzato la rottura definitiva con Irama, Giulia De Lellis potrebbe aver deciso di dare un’altra opportunità alla sua storia d’amore con Andrea Damante. Al momento, però, i diretti interessati preferiscono non proferire parola riguardo la loro attuale situazione sentimentale. Nonostante ciò, i vari indizi arrivati dal web e dalle varie riviste di gossip sembrano dare per certo il ritorno di fiamma. E mentre si attendono ulteriori dettagli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a far sognare i fan con delle divertentissimi e inaspettate storie condivise sul proprio profilo Instagram.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? L’ex corteggiatrice pensa al matrimonio

Giulia De Lellis è stata ospite di un evento organizzato in una nota pizzeria milanese. Qui la giovane romana ha fatto una breve e simpatica incursione nella cucina del locale, documentando il tutto con il suo telefono. Circondata da bellissimi pizzaioli, la donna ha scherzato e si è fatta insegnare a preparare dell’ottima pizza. Durante la sua permanenza nel ‘dietro le quinte’ della pizzeria in questione, la De Lellis ha chiesto ad uno dei presenti di ripetere a gran voce quello che le aveva detto pochi attimi prima e che forse non tutti i suoi followers avevano sentito. “È una donna da sposare Giulia.”

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo fidanzati? Il gossip impazza sul web

E mentre attendiamo di capire cosa stia accadendo tra Giulia e Andrea, lei pensa al grande passo e non solo. Al primo posto ci sono sempre i suoi ragazzi, ovvero i tantissimi e affezionatissimi fan. Intanto, per chi ancora non lo avesse saputo, Andrea Damante si trovava negli studi di Uomini e Donne proprio ieri pomeriggio, 1° Aprile 2019.